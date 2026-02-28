El líder Bayern Munich gana 3-2 en Dortmund con un doblete de Kane

Gracias a un nuevo doblete de su estrella Harry Kane y a un tanto de Joshua Kimmich, el Bayern Munich dio un gran golpe a la Bundesliga al imponerse 3-2 en su visita a su máximo rival, el Borussia Dortmund, en un Klassiker alemán de alta intensidad, este sábado en la 24ª jornada.

Con 63 puntos, el Bayern aventaja ahora al Dortmund, segundo, en 11 puntos y parece dar un paso prácticamente definitivo en la carrera hacia su 35º título de campeón de Alemania.

La temporada puede ser inolvidable para el gigante bávaro, que sigue además en liza en la Copa de Alemania (clasificado a semifinales) y en la Liga de Campeones europea (clasificado a octavos de final).