El presidente del partido ultraderechista portugués Basta, André Ventura, ha reprochado al líder del Partido Social Demócrata (PSD), Luís Montenegro, su falta de concreción sobre sus preferencias de pacto tras las elecciones anticipadas del 10 de marzo.

"La prueba del algodón no es de Basta, es del PSD. Si o PSD prefiere un gobierno de derecha o de izquierda. Más de una vez se ha echado en brazos del PS (Partido Socialista) y ha recibido respuesta. El PS no quiere tener nada que ver con el PSD. Tenemos una especie de PSD-prostituta política. Si no puedes con el PS, intentará con Basta. Como tampoco quiera Basta, lo intentará con otros", ha apuntado Ventura en declaraciones recogidas por la televisión pública lusa, RTP.

Ventura se refería así al resultado de las elecciones regionales del pasado fin de semana en la región de las islas Azores, en las que el PSD podría gobernar con el apoyo de ¡Basta!, pero no concreta sus intenciones.

"Significa que puede preferir gobernar con el PS, quienes han dicho ya que no van a apoyar al PSD", ha argumentado Ventura.

Basta Azores ha planteado el sábado apoyar un gobierno del PSD si entra en el ejecutivo regional y deja fuera del mismo a los líderes de los dos socios de coalición del partido conservador, Centro Democrático y Social-Partido Popular (CSD-PP) y Partido Popular Monárquico (PPM).