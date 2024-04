El líder de Burkina Faso denuncia que Costa de Marfil aloja a "elementos desestabilizadores"

El capitán Ibrahim Traoré indica que ya no tiene contacto con el presidente marfileño, Alassane Ouattara

MADRID, 27 Abr. 2024 (Europa Press) -

El líder de la junta de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha denunciado la presencia en Costa de Marfil de "elementos desestabilizadores" y confirmado que las relaciones con el presidente marfileño, Alassane Ouattara, están prácticamente rotas a nivel personal.

En una entrevista concedida el viernes por la noche a la radiotelevisión pública del país, RTB, el capitán Traoré ha puesto de manifiesto la tensión existente entre ambos países, vinculados históricamente por el colonialismo francés. Millones de burkineses viven en Costa de Marfil, donde trabajan como recolectores de cacao, pilar de la economía marfileña.

"Los desestabilizadores de Burkina Faso viven en Costa de Marfil, y no se esconden. Hablo de periodistas que insultan a las autoridades burkinesas", ha denunciado el capitán Traoré antes de remachar la actual situación entre ambos países: "En algún momento tenemos que detener este ejercicio de hipocresía y decir la verdad: tenemos un problema", ha zanjado.

Militares de ambos países han protagonizado escaramuzas en los últimos meses y algunos efectivos han sido detenidos por el otro país. "Han llegado a detener a nuestros militares por comprar cigarrillos", ha reprochado Traoré durante la entrevista, en plenas negociaciones sobre la demarcación de los 600 kilómetros de frontera entre ambos países, que nunca ha sido delimitada físicamente.

Sobre las relaciones de alto nivel, Traoré ha reconocido que prácticamente brillan por su ausencia. "Con Alassane Ouattara no hay ningún contacto en particular. Al principio hablábamos por teléfono y discutíamos. Me ha enviado emisarios. Pero hay situaciones que no podemos encajar en ciertos contextos", ha indicado.

"No estamos viendo cooperación alguna", ha añadido el capitán Traoré en una entrevista concedida menos de una semana después de la reunión mantenida el 19 de abril entre los ministros de Defensa de Burkina Faso y de Costa de Marfil, el general Kasum Coulibaly y Téné Birahima Ouattara, quienes auguraron "un nuevo comienzo" en las relaciones durante su encuentro, mantenido en la frontera.