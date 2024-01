El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha hecho un llamamiento a los miembros del también opositor Unidad Nacional --entre los que destacan los líderes de la formación, Benny Gantz y Gideon Saar-- para que abandonen el gobierno de emergencia impulsado por el primer ministro Benjamin Netanyahu tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre.

Según ha declarado el ex primer ministro israelí, algunos miembros de la oposición ingresaron al gobierno de emergencia hace ya varios meses pensando que "era lo mejor para el país", pero que ese razonamiento "ya no es cierto". "Este gobierno no está cualificado para liderar la guerra (...) Netanyahu no está cualificado para liderar el país", ha señalado Lapid, recoge 'The Times of Israel'.

"Esto no es un gobierno de unidad, ni es un gobierno de emergencia. No están salvado al Estado de Israel, están salvando a Netanyahu", ha recriminado un Lapid que ha cargado duramente contra las últimas discrepancias en el seno del Ejecutivo israelí, ahora centradas en la figura del jefe del Estado Mayor y la investigación sobre los fallos de seguridad durante el 7 de octubre.

"Desde hace semanas, la máquina de veneno de Netanyahu y sus colaboradores han estado atacando al jefe del Estado Mayor, al Ejército y a los comandantes y combatientes. Cada reunión del gabinete se convierte en un venenoso ataque al Ejército", ha añadido el líder de Yesh Atid, que lamenta que Gantz y los suyos den "legitimidad" al Gobierno al sentarse en la misma mesa.

El 'ala dura' del Gobierno de Netanyahu, una coalición de marcado carácter ultranacionalista y sionista, ha cuestionado la investigación anunciada por el Ejército para averiguar los fallos de seguridad durante la ofensiva palestina. Las discrepancias llegaron a tal punto que el jueves se produjo un enfrentamiento verbal entre ambos sectores del gabinete de emergencia.

Entre los principales críticos se encuentra el polémico ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, que además en los últimos días se ha mostrado a favor del traslado de la población de la Franja de Gaza hacia fuera del enclave palestino en aras de garantizar la seguridad en el territorio.

Tras los ataques de Hamás, que dejaron un balance de 1.200 muertos y casi 240 rehenes, Netanyahu hizo un llamamiento a los principales líderes de la oposición para unirse al Ejecutivo en un gabinete de emergencia en el que consensuar las medidas a tomar a la hora de dirigir la respuesta militar contra la milicia palestina.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron poco después del 7 de octubre una cruenta campaña militar contra las estructuras de la milicia en la Franja de Gaza. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado la muerte de más de 23.000 personas, a la par que elevan los heridos hasta los 59.000.