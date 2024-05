El líder de la oposición israelí tacha de "desastre moral" la orden de la CIJ de detener la ofensiva en Rafá

El líder de la oposición israelí, el ex primer ministro Yair Lapid, ha tachado de "desastre moral" la última resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que ordena a Israel detener inmediatamente su ofensiva sobre la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza.

Lapid ha reprochado a la corte el no haber vinculado el cese de los combates en Rafá con el regreso de los rehenes capturados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante sus ataques del 7 de octubre, en los que murieron casi 1.200 personas y motivó la cruenta respuesta militar sobre el enclave.

"Es un colapso y un desastre moral. Es Israel el que fue brutalmente atacado desde Gaza y tuvo que defenderse de una horrible organización terrorista que asesinó niños, violó a mujeres y todavía dispara cohetes contra civiles inocentes", ha manifestado Lapid en sus redes sociales.

Así las cosas, el destacado opositor ha incidido en que "no hay país en el mundo que no reaccione con fuerza ante un ataque así", aunque sí ha criticado al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por no evitar declaraciones "descabelladas" de sus ministros ni actuar contra los "delincuentes" que asaltan convoyes de ayuda humanitaria.

"Un Gobierno sensato y profesional evitaría declaraciones ministeriales descabelladas, detendría a los delincuentes que queman camiones de ayuda y mantendría un trabajo político silencioso y eficiente", ha añadido Lapid.

"Con una gestión adecuada, ya podríamos tener un acuerdo de normalización con los saudíes, con una coalición regional entrando en Gaza y con un amplio apoyo internacional en nuestra justa lucha contra una organización terrorista asesina. No ganaremos con este Gobierno", ha remachado.

La CIJ ha ordenado este viernes a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva sobre Rafá, donde la situación humanitaria es ahora mismo "desastrosa". Además, la corte ha recalcado que Israel no ha podido convencerles de haber adoptado medidas para mejorar la seguridad de los civiles en la zona.

Además, la Corte ha instado a Israel a que tome "medidas efectivas" para garantizar "el acceso sin obstáculos a la Franja de Gaza" a "cualquier comisión de investigación, misión de investigación u organismo de investigación por los órganos competentes de la ONU para investigar acusaciones de genocidio".

Europa Press