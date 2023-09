El líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', ha asegurado que luchará "hasta el último soldado" en el marco de la guerra desatada en abril con el Ejército en torno a las tensiones por la integración del grupo, ahora declarado como rebelde, en el seno de las Fuerzas Armadas en el marco del proceso de transición en el país africano.

'Hemedti' ha publicado un nuevo mensaje de audio a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que ha afirmado que las RSF han incrementado sus fuerzas "en un tercio", en contra de lo que afirma el jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, que afirma que los militares están avanzando en sus combates.

Asimismo, ha reiterado que los combates son contra "Al Burhan y los restos del régimen de Omar Hasán al Bashir", derrocado en un golpe de Estado en abril de 2019, antes de reclamar a los militares que entreguen las armas y se rindan, según ha informado el portal de noticias Sudan Akhbar.

De esta forma, ha acusado a Al Burhan, quien es además presidente del Consejo Soberano de Transición, de "mentir, ser un racista y un arrogante", antes de indicar que cuenta con pruebas e incluso vídeos que demuestran la culpabilidad del jefe del Ejército en diversos actos criminales.

Por último, 'Hemedti' ha dicho que las RSF tienen sus brazos abiertos a todos los militares que abandonen las filas del Ejército y ha recalcado que "oficiales y soldados deben salvar a las Fuerzas Armadas y preservar lo que queda del Ejército sudanés", tal y como ha recogido el portal Sudan Tribune.

El audio ha sido publicado poco más de una semana después de que el líder de las RSF presentara una propuesta para un acuerdo de paz, incluida la restauración de un gobierno civil, si bien la misma fue rechazada por Al Burhan, que ha afirmado en varias ocasiones que apuesta por la vía militar.

Aumento de las necesidades de la infancia

Por su parte, la organización no gubernamental World Vision ha alertado este mismo martes de que las necesidades humanitarias de la infancia en Sudán siguen aumentando en el país, en el que 24,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

Así, ha subrayado que casi cinco meses después del estallido del conflicto "escasean los alimentos, el agua y los suministros médicos", mientras que el hambre y la desnutrición estaban ya en niveles récord antes de que empezaran los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y las RSF.

"Sudán se enfrenta a una crisis humanitaria de múltiples niveles que requiere financiación adicional y atención mundial, ya que las necesidades siguen aumentando día a día", ha afirmado el director de World Vision en Sudán, Emmanuel Isch.

"En última instancia, el conflicto y la crisis en Sudán están afectando a millones de hombres, mujeres y niños a los que se les ha robado su seguridad y su libertad para desarrollar su vida cotidiana", ha destacado Isch, según un comunicado publicado por la organización.

La ONG ha recogido las declaraciones de Amira, una joven que huyó de la capital, Jartum, junto a su madre y sus hijos y que ha mostrado su preocupación por la situación de su hijo menor, de ocho meses. "Me he dado cuenta que ya no tengo suficiente leche, y esto afectará a la salud de mi bebé tarde o temprano", relata.

Un grupo de voluntarios ha conseguido leche para su hijo, pero los alimentos distribuidos en el asentamiento no son equilibrados desde el punto de vista nutricional. Mientras tanto, 12 familias comparten seis letrinas, lo que pone en peligro su salud debido a las deficiencias sanitarias.

En esta línea, Seif, padre de tres hijos que huyó a Meroue, al norte de Jartum, ha expresado su preocupación por sus hijos a causa del cierre de escuelas. Su hijo menor, Mazin, de nueve años, espera que llegue la paz: "Espero que la guerra termine pronto para poder reunirme de nuevo con mis compañeros y amigos en Jartum", afirma.

Los combates estallaron el 15 de abril a causa de las diferencias en torno al proceso de integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre de 2022 para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del entonces presidente, Omar Hasán al Bashir, dañada por el golpe de Estado protagonizado por Al Burhan en octubre de 2021, en el que fue derrocado el primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok.