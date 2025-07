El líder de los hutíes sobre los ataques: "Lo ocurrido es una lección clara para todas las navieras"

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdulmalik Badredín al Huti, ha afirmado este jueves que lo ocurrido con los recientes ataques en el mar Rojo es "una lección clara para todas las compañías navieras que transportan mercancías" para Israel. "Algunas compañías navieras han comenzado a violar la prohibición y a enviar barcos al puerto de Eilat, ignorando la prohibición y creyendo que puede pasar desapercibida", ha subrayado durante un discurso recogido por la cadena de televisión yemení Al Masirah, vinculada al grupo islamista. En este sentido, ha indicado que la prohibición de navegar contra barcos que transporten o beneficien a las autoridades israelíes en el mar Rojo, el golfo de Adén y el mar Arábigo sigue plenamente vigente en el marco de la postura "firme, religiosa y moral" de apoyo al pueblo palestino por parte de los rebeldes. "No permitiremos la reapertura del puerto de Eilat y nuestra postura es firme", ha reiterado el líder de los hutíes, agregando que esta semana sus fuerzas han llevado a cabo 45 operaciones con misiles hipersónicos, drones y buques. PREOCUPACIÓN POR LA ESCALADA El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, ha expresado preocupación por la reciente escalada de violencia en el mar Rojo y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, mientras que también ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos y ha pedido el "regreso seguro" de los desaparecidos. "Estos incidentes ponen de relieve los crecientes riesgos para la vida de los civiles, la navegación internacional y la estabilidad regional", ha subrayado Grundberg en alusión a los incidentes que han involucrado a los buques 'MV Eternity C' y 'MV Magic Seas'. En este sentido, ha recordado que dichos ataques a embarcaciones comerciales "violan el derecho marítimo internacional y la resolución 2722 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", instando además a respetar "la libertad de navegación". Grundberg también ha advertido sobre el riesgo potencial de que se puedan producir "daños ambientales", incluyendo "contaminación marina" y otro tipo de consecuencias. Por último, ha instado a los rebeldes a cesar los ataques, que "corren el riesgo de aumentar las tensiones" en la región. La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, 'Aspides', ha confirmado este mismo jueves el rescate de diez tripulantes del buque carguero 'MV Eternity C', que fue atacado por los rebeldes hutíes en el sur del mar Rojo, en un suceso en el que murió parte de la tripulación y otra fue retenida por la milicia yemení. Este episodio sigue la ola de ataques contra buques internacionales frente a las costas de Yemen, tras un atentado similar con granadas propulsadas que hundió el carguero 'MV Magic Seas' un día antes. En ese caso actuó la operación 'Atalanta', la misión naval de la Unión Europea de lucha contra la piratería en el Índico, para rescatar a los 22 miembros de la tripulación. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).