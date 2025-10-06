El líder de Los Republicanos acusa a Lecornu de "ocultarle" la vuelta del exministro Le Maire

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder de Los Republicanos y ministro del Interior en funciones del Gobierno de Francia, Bruno Retailleau, ha acusado a Sebástian Lecornu de "ocultarle" que entre los miembros del nuevo gabinete figuraba Bruno Le Maire, responsable de la cartera de Economía durante siete años --entre 2017 y 2024--. Poco después de que Lecornu desvelase a su equipo y horas antes de que el primer ministro anunciase este lunes por la mañana su dimisión, Retailleau ya advirtió en redes sociales de que el Ejecutivo no reflejaba "la ruptura prometida". De fondo, ha añadido este lunes, subyace "un problema de confianza".

"Ayer, me reuní durante hora y media con el primer ministro, unos minutos antes de que hiciese pública la composición del Gobierno. Me ocultó la nominación de Bruno Le Maire", ha criticado Retailleau este lunes, en una entrevista a TF1 en la que ha ahondado en el malestar que ya había adelantado.

"No me puedo implicar en un Gobierno en el que no se me cuenta todo", ha agregado, a la espera no obstante de ver cómo se resuelve el actual vacío político. El presidente, Emmanuel Macron, está ahora abocado a designar a un nuevo primer ministro, si bien desde la oposición le piden que vaya más allá y convoque elecciones anticipadas.

Entretanto, Le Maire, que estaba llamado a ser el nuevo responsable de Defensa, ha asegurado en la red social X que ya ha hablado con Macron para pedirle su salida inmediata del Gobierno y que el presidente ha aceptado, lo que implicaría que Lecornu ampliase temporalmente sus competencias.

"Espero que esta decisión permita reanudar las discusiones para formar un nuevo Gobierno", ha dicho Le Maire, ante las "reacciones incomprensibles, falsas y desproporcionadas" derivadas de su nombramiento. En este sentido, ha señalado que "ninguna situación individual debe bloquear el buen funcionamiento del país y de sus instituciones".