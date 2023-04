El líder de los talibán garantiza que solo imperará la ley islámica en Afganistán

El líder de los talibán, Hebatulá Ajunzadá, ha garantizado este a sus seguidores que no habrá más ley en Afganistán que la islámica y ha avisado que no tolerará injerencias externas en la política del movimiento fundamentalista, objeto de las críticas internacionales por su veto contra las mujeres y su persecución a las minorías.

"Hemos prometido ante Dios que ni una sola ley blasfema tendrá sitio en Afganistán", ha hecho saber Ajunzadá desde la gran mezquita de la provincia de Kandahar, cuna talibán, con motivo del fin del Ramadán, en un discurso pronunciado esta semana del que la cadena Tolo News ha sacado nuevos extractos este sábado.

El mulá hizo especial hincapié en que el régimen talibán jamás efectuará compromiso alguno sobre el Islam y ha exigido a la población que respalde el sistema actual, reinstaurado tras la reconquista talibán del país que culminó en agosto de 2021.

"Mi gobierno cuando coincide con la sharia (la ley islámica). Si fuera en contra, no debería obedecerlo nadie", ha añadido el discurso recogido por la cadena afgana.

En extractos previos publicados el martes, Ajunzadá ya avisó que que no tolerará influencia externa en la política afgana. "Afganistán no quiere interferir en los asuntos internos de otros países e insiste en que el resto de países no interfieran en sus asuntos internos, lo que sería beneficioso para el mundo y para Afganistán", manifestó.

Las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el poder en agosto de 2021 han hecho frente a críticas por sus restricciones de las libertades civiles, incluido el cierre de centros educativos y la exclusión de las alumnas de los mismos, en medio de una batería de medidas discriminatorias contra las mujeres que las alejan de sus puestos de trabajo y rigen aspectos de su vida diaria.

Europa Press