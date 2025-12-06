El líder de Qatar dice que el alto el fuego en Gaza está en un momento crítico

DOHA. Qatar (AP) — El primer ministro de Qatar dijo el sábado que el alto el fuego en Gaza ha llegado a un "punto crítico" mientras su primera fase llega a su fin, con un único rehén israelí en manos de los insurgentes en la Franja.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo en una conferencia internacional en la capital del emirato que los mediadores internacionales, encabezados por Estados Unidos, están trabajando “para forzar el avance” hacia la segunda fase con el objetivo de consolidar el acuerdo.

"Lo que acabamos de hacer es una pausa", afirmó en el Foro de Doha. "No podemos considerarlo aún un alto el fuego."

"El alto el fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, se restablezca la estabilidad en Gaza, y la gente pueda entrar y salir, que no es el caso hoy en día", manifestó.

Aunque el alto el fuego detuvo los intensos combates en la guerra de dos años, funcionarios de salud del sitiado enclave dicen que más de 360 palestinos han muerto por fuego israelí desde que la entrada en vigor de la tregua en octubre.

En un nuevo episodio de violencia, dos palestinos fallecieron en un ataque aéreo israelí en el noroeste de la Ciudad de Gaza, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Israel no realizó comentarios acerca del incidente. Pero el ejército dice que llevó a cabo varios ataques contra palestinos que cruzaron las líneas establecidas en el acuerdo hacia el territorio controlado por Israel en Gaza.

La segunda fase no ha comenzado

La primera fase del plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre. Los combates cesaron y las decenas de rehenes retenidos en Gaza fueron intercambiados por cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Además, Israel ha enviado una delegación a Egipto para conversaciones sobre la devolución de los restos mortales del último cautivo.

La siguiente fase, que incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en la Franja, la formación de un nuevo gobierno tecnocrático para el territorio, el desarme de Hamás y una eventual retirada de las fuerzas israelíes del enclave, aún no ha comenzado.

Funcionarios árabes y occidentales dijeron a The Associated Press el viernes que se espera que a finales de año se nombre un organismo internacional que supervisará el alto el fuego, dirigido por el propio Trump. A largo plazo, el plan contempla también una posible “vía” hacia la independencia palestina.

El jeque Mohammed apuntó que la próxima fase debería también ser “temporal” y que la paz en la región solo podrá alcanzarse con el establecimiento de un Estado palestino, algo a lo que el gobierno conservador de Israel se opone.

“Resolver únicamente lo que que ha ocurrido en Gaza, la catástrofe ocurrida en los últimos dos años, no es suficiente”, declaró. “Este conflicto tiene una raíz. Y este conflicto no solo tiene que ver con Gaza.”

“Se trata de Gaza. Se trata de Cisjordania. Se trata de los derechos de los palestinos a tener su propio Estado. Esperamos poder trabajar con el gobierno estadounidense para lograr este objetivo", añadió.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, señaló que existe una “gran pregunta” con respecto a la formación de una fuerza de seguridad internacional para Gaza. En la misma conferencia en Doha, indicó que no está claro qué países se unirán a la fuerza, cómo será su estructura de mando y cuál será su “primera misión”.

Turquía es uno de los “garantes” del alto el fuego, pero Israel, que mantiene una relación tensa con el gobierno de Ankara, ha rechazado cualquier participación turca en esa fuerza.

“Hay miles de detalles, preguntas por resolver”, dijo Fidan. “Creo que una vez que despleguemos la ISF, el resto vendrá solo”.

Más de 70.000 muertos

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando insurgentes liderados por Hamás asaltaron el sur de Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a más de 250 más como rehenes. Israel respondió con una ofensiva que se ha cobrado la vida de más de 70.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Las autoridades sanitarias gazatíes no distinguen entre víctimas civiles y combatientes en su conteo, pero sostienen que casi la mitad de los fallecidos son mujeres y niños. El ministerio forma parte del gobierno de Hamás en la Franja y sus cifras son consideradas fiables por la ONU y otros organismos internacionales.

Israel acusa a Hamás de usar a civiles como escudos humanos.

