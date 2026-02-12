El líder de Vietnam viajará a EE. UU. para la reunión de la "Junta de la Paz" de Trump

El líder de Vietnam, To Lam, viajará a Estados Unidos la próxima semana para asistir a una reunión de la "Junta de la Paz" impulsada por el presidente Donald Trump, dijeron a AFP dos fuentes al corriente la visita

Lam fue reelegido secretario general del Partido Comunista de Vietnam en enero, tras poner en marcha reformas radicales orientadas al crecimiento, que sus funcionarios describen como una "revolución"

El dirigente aceptó la invitación de Trump para unirse a la "Junta de la Paz" como miembro fundador, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores el mes pasado

La junta fue concebida por Trump como un mecanismo para supervisar la tregua en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino en la posguerra

Ahora el mandato de la junta — presidida por Trump — se ha ampliado para abarcar la resolución de los conflictos armados en el mundo, lo que, según los críticos, podría convertirla en un organismo rival de las Naciones Unidas

Entre los otros dirigentes que asistirán a la reunión figuran el presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afines a Trump. La primera reunión está programada para el 19 de febrero en Washington

Lam afirmó que está comprometido con colaborar con Estados Unidos y la comunidad internacional para realizar "contribuciones positivas" a la paz en Medio Oriente, informaron los medios estatales el mes pasado

Vietnam y Estados Unidos negocian actualmente un acuerdo comercial después de que Washington impusiera aranceles del 20% a los productos vietnamitas. Los dos países llevaron a cabo una sexta ronda de conversaciones a principios de este mes, pero no han llegado a un acuerdo definitivo

Pese a los embates comerciales, Vietnam ha demostrado una notable resiliencia con un crecimiento del 8% el año pasado

El Gobierno de Vietnam no ha confirmado ni anunciado públicamente el viaje, que sería el primero de Lam a Estados Unidos desde 2024