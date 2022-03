El líder golpista birmano promete que "aniquilará" a la resistencia del país y rechaza todo intento de diálogo

El líder golpista birmano, el general Min Aung Hlaing, ha asegurado este domingo que sus fuerzas acabarán con la resistencia y con todos sus partidarios en el país, después de descartar categóricamente la posibilidad de entablar conversaciones con las fuerzas contrarias a la asonada.

Así lo ha hecho saber durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que conmemora el enfrentamiento contra la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

""Me gustaría decir que Tatmadaw (el Ejército birmano) ya no tendrá en cuenta negociaciones con grupos terroristas, y los aniquilará hasta el final", ha manifestado en declaraciones recogidas por el portal de noticias opositor 'The Irrawaddy'.

El país sigue sumido en el caos desde el golpe del 1 febrero del año pasado. Grupos como la Asociación de Asistencia Presos Políticos de Birmania denuncian que la represión militar se ha cobrado las vidas de 1.700 personas hasta el momento y en los últimos meses han emergido numerosos focos de resistencia que amenazan con arrastrar al país a la guerra civil.

Hace exactamente un año, activistas birmanos y ONG denunciaron que el Ejército birmano mató a más de un centenar de personas en todo el país, en uno de los días más violentos desde el golpe que acabó con el mandato de la líder 'de facto' del país, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ahora mismo encarcelada, y de su partido de la Liga Nacional para la Democracia, elegido en los comicios del noviembre anterior, rechazados por los militares como "fraudulentos".