El líder golpista Doumbouya lidera los sondeos de cara a las elecciones presidenciales de Guinea

24 dic (Reuters) - Se espera que el líder golpista de Guinea, Mamady Doumbouya, obtenga una victoria fácil en las elecciones presidenciales del domingo, ayudado por la puesta en marcha de una megamina de mineral de hierro que lleva mucho tiempo en espera y por la débil competencia de un grupo fragmentado de rivales.

Hace cuatro años, Doumbouya, entonces comandante de las fuerzas especiales, derrocó al presidente Alpha Condé en uno de los nueve golpes de Estado que han sacudido África occidental y central desde 2020.

Inicialmente prometió no presentarse a las elecciones, pero una nueva constitución aprobada en septiembre eliminó la cláusula que le habría impedido hacerlo y amplió el mandato presidencial de cinco a siete años.

Condé y el veterano líder de la oposición Cellou Dalein Diallo se encuentran en el exilio, y otros posibles rivales fueron descalificados por no presentar los documentos requeridos. Esto deja ocho rivales que probablemente no supondrán un gran problema para Doumbouya.

"No nos engañemos: no puede haber ningún otro oponente que pueda desafiarlo", dijo la analista política guineana Bella Bah. "Pero eso no es lo más importante. (Después de las elecciones) el presidente debe dar un paso atrás y darse cuenta de que ahora tiene que ejercer el poder", añadió Bah, instando a Doumbouya a entablar un diálogo con actores ajenos al ejército.

El debate político ha sido limitado bajo el mandato de Doumbouya, y los grupos de la sociedad civil acusan a su Gobierno de prohibir las protestas, coartar la libertad de prensa y restringir la actividad de la oposición.

HITO MINERO

Guinea posee las mayores reservas de bauxita del mundo y el yacimiento de mineral de hierro sin explotar más rico del mundo en Simandou, que se inauguró oficialmente el mes pasado.

La producción en Simandou, prevista inicialmente para 1997, se ha retrasado mucho. La junta de Doumbouya ordenó detener el desarrollo en 2022, alegando que quería revisar cómo se salvaguardarían los intereses nacionales una vez que entrara en funcionamiento.

Simandou es fundamental para la visión de Doumbouya para Guinea: la estrategia de desarrollo nacional del país se denomina Simandou 2040.

Se espera que la producción anual del proyecto, propiedad en un 75% de China, alcance un máximo de unos 120 millones de toneladas métricas, y sus defensores afirman que Doumbouya garantizará que Guinea obtenga su parte de los beneficios.

"Queridos guineanos, Guinea ya no está en venta", declaró el portavoz del Gobierno, Ousmane Gaoual Diallo, en un acto de campaña este mes. "Guinea ya no se puede comprar, Guinea aguanta con la cabeza alta".

El Gobierno de transición de Doumbouya también revocó la licencia de Guinea Alumina Corporation, filial de EGA, tras una disputa sobre una refinería, y transfirió sus activos a una empresa estatal.

El giro hacia el nacionalismo de los recursos, que también se observa en otros países de la región con gobernantes militares, como Malí, Burkina Faso y Níger, ha reforzado la popularidad de Doumbouya. "La forma de hacer política antes y ahora es diferente. Ya no tenemos campañas violentas, pero hay entusiasmo", dijo Mohamed Keita, de 65 años, residente en Conakri.

"La gente está en la calle, todos expresan sus opiniones sin violencia".

CALENTAMIENTO DE LAS RELACIONES REGIONALES

La campaña se ha desarrollado pacíficamente, aunque el férreo control de Doumbouya significa que no es precisamente un campo de juego nivelado, según Gilles Yabi, fundador del grupo de expertos de África occidental WATHI.

"Obviamente, este es un contexto que no permite albergar ninguna esperanza de unas elecciones presidenciales libres y justas", afirmó Yabi.

"El mero hecho de celebrar elecciones presidenciales no cambiará la realidad del poder, que seguirá estando principalmente en manos de los militares".

A pesar de estas preocupaciones, el bloque regional de África Occidental, la CEDEAO, enviará observadores, lo que supone una señal de "acercamiento creciente", aunque Guinea haya sido suspendida formalmente desde el golpe de Estado de 2021, según ha señalado la consultora Signal Risk en una nota.

Hay alrededor de 6,7 millones de personas registradas para votar, y se espera que los resultados provisionales se conozcan en las 48 horas siguientes al cierre de las urnas. (Reporte de la redacción de Guinea; reporte adicional de Portia Crowe; redacción de Robbie Corey-Boulet; edición de Ros Russell; editado en español por Tomás Cobos)