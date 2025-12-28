El líder Inter gana 1-0 en visita al Atalanta gracias a Lautaro Martínez

El Inter de Milán resistió como líder de la Serie A al ganar 1-0 en su visita al Atalanta gracias a un gol de su atacante argentino Lautaro Martínez, este domingo en el choque estrella de la decimoséptima jornada.

El campeón mundial albiceleste consiguió el único tanto del partido en el minuto 65, con un potente tiro en el área tras recibir de Francesco Pio Esposito.

Recompensaba así los esfuerzos de un Inter que lo había intentado con más insistencia y al que el VAR había anulado un tanto de Marcus Thuram en el 35.

Con 36 puntos, el Inter vuelve a encabezar la clasificación de la Serie A con un punto de ventaja sobre el AC Milan (35), que se había colocado provisionalmente líder unas horas antes al vencer 3-0 al modesto Hellas Verona.

El Nápoles, tercer clasificado, también ganó su partido de este domingo, en su caso por 2-0 en el campo de la Cremonese, y continúa así a un punto del Milan y a dos del Inter.

El Inter encadena un cuarto triunfo consecutivo en la Serie A y se saca la espina de su última decepción, su caída la pasada semana en semifinales de la Supercopa de Italia contra el Bolonia.

Lautaro se mantiene también líder en la tabla de máximos anotadores del Calcio con 9 tantos en esta temporada liguera, uno más que el estadounidense del AC Milan Christian Pulisic (8).

Por su parte, el Atalanta sufre una recaída en este derbi lombardo. El conjunto bergamasco había encadenado tres victorias entre todas las competiciones (dos en Serie A, una en Liga de Campeones) pero ahora corta esa aparente reacción.

La Dea sigue en la novena posición con apenas 22 puntos, a diez de la zona de Liga de Campeones, que marca la Juventus (4ª), que el sábado se impuso 2-0 en Pisa.