El líder Liverpool sufre su primera derrota, Chelsea y United también caen

Frenazo al líder Liverpool en la Premier League: los vigentes campeones de Inglaterra cayeron 2-1 en el descuento en su visita al Crystal Palace, este sábado en la 6ª jornada, y sufrieron su primera derrota de la temporada.

Fue una jornada con tropiezos de varios ilustres, ya que el campeón mundial Chelsea se vio sorprendido 1-3 en su estadio por el Brighton, que firmó dos goles en el descuento, mientras que el Manchester United perdió 3-1 en Brentford.

Eddie Nketiah (minuto 90+7) firmó el tanto de la victoria del Crystal Palace en un partido en el que los Eagles se habían adelantado en el minuto 9 por medio del senegalés Ismaila Sarr y en el que el Liverpool creyó evitar la derrota cuando el italiano Federico Chiesa igualó en el 87.

En la primera mitad, el arquero brasileño Alisson Becker salvó al Liverpool en varias ocasiones, incluyendo una parada sobre la línea ante un intento del español Yeremy Pino. Gracias a ello el Liverpool logró llegar vivo al final del choque, pero sin contar con ese zarpazo letal de Nketiah cuando todo el mundo pensaba en el pitido final.

El Crystal Palace, campeón de la última FA Cup, se pone segundo provisionalmente (12 puntos) y se aproxima a tres puntos del Liverpool (15), un equipo al que ya amargó el pasado agosto al ganarle en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

"Nos lo merecemos.

“Hicimos un gran partido para conseguir esta gran victoria", celebró el entrenador del Palace, Oliver Glasner.

Perseguidores al acecho

Esta derrota no pone en peligro el primer puesto del Liverpool, que está garantizado por la ventaja con la que llegó al fin de semana por su pleno de cinco triunfos en las cinco fechas anteriores, pero permite a sus perseguidores una gran ocasión para recortar la desventaja.

Detrás del Crystal Palace está ahora el Bournemouth (3º, 11 puntos), que aprovechó a medias al empatar 2-2 en el campo del Leeds (11º).

Otro beneficiado por el resbalón red en Selhurst Park es el Manchester City, ahora 4º con 10 puntos, que jugaba simultáneamente y que aplastó 5-1 al Burnley (17º), en un partido donde el protagonista positivo fue el noruego Erling Haaland con un doblete y donde el villano resultó el defensa francés Maxime Estève, que firmó dos tantos en contra para el equipo visitante.

Arsenal (5º) y Tottenham (6º), ambos con 10 puntos, tienen una gran ocasión ahora para ponerse a 2 puntos del liderato, con sus respectivos duelos del domingo en el campo del Newcastle (15º) y de este sábado contra el colista Wolverhampton (20º).

Crisis del campeón del mundo

El sábado fue muy negativo para el Chelsea, derrotado 1-3 en casa ante el Brighton.

El argentino Enzo Fernández adelantó a los Blues en el 24, pero los londinenses se vieron reducidos a diez hombres en el 53 por la expulsión del defensa central Trevoh Chalobah y ahí empezaron sus problemas.

Danny Welbeck igualó en el 77 para el Brighton, que consiguió helar Stamford Bridge con dos tantos en el descuento final, obra del belga Maxim De Cuyper (90+2) y del propio Welbeck (90+10).

En la clasificación, el Chelsea es séptimo y sigue a 8 puntos de la primera plaza. No es precisamente el mejor momento para el equipo de Enzo Maresca, derrotado en tres de sus últimos cuatro partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Amorim, en peligro

En una posición más delicada todavía está el Manchester United (14º, 7 puntos), que perdió 3-1 en Brentford, lo que fragiliza mucho la situación de su entrenador, Ruben Amorim.

El brasileño nacionalizado búlgaro Igor Thiago firmó dos de los tantos del Brentford en ese partido.

El técnico portugués ha sido incapaz de sumar dos victorias consecutivas en el campeonato inglés desde que tomó las riendas del equipo en noviembre del año pasado.

"Como cada derrota en este club, duele mucho (...) No hicimos nuestro juego. Sólo tuvimos el control (del partido) en algunos momentos. Es duro perder otra vez, pero tenemos que pensar en el próximo partido", declaró Amorim.

