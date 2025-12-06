El líder Lospennato gana en Nantes y aleja al PSG a cuatro puntos

El Lens se impuso en Nantes (2-1) este sábado, una victoria que asegura a los Sangre y Oro conservar el liderato de la Ligue 1 francesa al término de la 15ª fecha.

Su primer perseguidor, el vigente campeón de Francia y de Europa, París SG, está a cuatro puntos antes de recibir al Rennes este sábado en el Parque de los Príncipes.

Los goles del equipo dirigido por Pierre Sage fueron obra de Florian Thauvin (34') y Wesley Saïd (81').

El antiguo delantero marroquí del Granada (España), Youssef El-Arabi, había logrado la igualada para el Nantes (38'), que sigue transitando la zona de peligro.

