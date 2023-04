El líder militar de Sudán asegura que la situación está "bajo control"

El líder militar sudanés, Abdelfatá al Burhan, ha llamado a la calma a la población tras el estallido este sábado de los combates en la capital, Jartum, contra las paramilitares Fuerzas de Acción Rápida (RSF) en lo que se trata del colapso del proceso de transición civil en el país africano.

En sus primeras declaraciones tras el comienzo de las hostilidades, el general ha asegurado que la situación se encuentra "bajo control" y ha denunciado que las fuerzas paramilitares intentaron lanzar un ataque directo contra su residencia durante las primeras horas de combates.

"Me quedé sorprendido cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron mi residencia, en torno a las 09.00 de la mañana", ha declarado Al Burhan a la cadena panárabe Al Yazira. "Sin embargo, no pudieron entrar en la sede del Mando General del Ejército y todo está bajo control", ha añadido.

Concretamente, Al Burhan aseguró que la situación en el aeropuerto de la capital ahora está en calma tras reconocer que unidades de las FSR "han prendido fuego a varios aviones" antes de retroceder ante el avance de las fuerzas militares sudanesas.

Todas las instalaciones estratégicas del Mando General de las Fuerzas Armadas y el Palacio Presidencial están bajo el control mando del Ejército, según el líder sudanés.

Poco después, el portavoz del Ejército sudanés, el general Nabil Abdulá, compareció también ante el mismo medio para acusar a las RSF de haber iniciado las hostilidades.

"Las Fuerzas Armadas no hemos comenzado esta agresión, porque somos disciplinadas y responsables", ha asegurado, antes de lamentar que el país "no habría llegado a esta situación si las RSF no hubieran abandonado sus ambiciones particulares" durante las negociaciones de integración en el Ejército, cuya ruptura en el marco del acuerdo de transición ha sido el detonante principal de esta crisis.

"Intentaremos resolver la batalla lo antes posible, y esperamos que prevalezca la voz de la razón", ha añadido.

