El líder Monterrey recibe a los Pumas de Dani Alves en el fútbol mexicano

El líder Monterrey se cruzará con el astro brasileño Dani Alves el fin de semana, cuando visiten a los Pumas por la sexta fecha del torneo Apertura-2022 del fútbol mexicano.

Tras sufrir una derrota en la primera fecha, los 'Rayados' han hilvanado cuatro triunfos para acumular 12 puntos y liderar el torneo, ya que Monterrey está empatado en puntos con Toluca y Tigres pero su diferencia de goles es mejor: +5 contra +4 de sus dos perseguidores.

En este arranque de torneo, el Monterrey se ha sobrepuesto a ausencias por lesión de cuatro hombres importantes: el portero argentino Esteban Andrada y tres atacantes, el colombiano Duvan Vergara, el uruguayo Rodrigo Aguirre y el ecuatoriano Joao Rojas.

Aun con esas bajas, los 'Rayados' le han sacado provecho a su nómina, la más cara del fútbol mexicano, para tener un prometedor arranque que el director técnico Víctor Manuel Vucetich toma con reserva sin perder la ambición.

"Faltan 12 fechas, no hay que conformarnos con lo que estamos haciendo. Tenemos que fortalecernos para no caer en el confort y en la vanidad, porque sería algo que nos puede pegar fuerte. No hay que confiarnos", apuntó Vucetich.

Este domingo, Monterrey visitará el estadio Olímpico Universitario, en la capital, para visitar a los Pumas que están en pleno romance con Dani Alves, su flamante refuerzo.

El miércoles, los Pumas rescataron el empate 1-1 ante el Mazatlán con asistencia de Dani Alves al minuto 90.

En medio de todo el furor que ha causado el brasileño, reconocido como el jugador más laureado en la historia del fútbol, Vucetich alabó su trayectoria, pero cuestionó el beneficio deportivo que podrían obtener los Pumas y la Liga MX con un elemento de 39 años.

"Quién no quisiera tener a Dani Alves, pero tener a un jugador de esa edad es más por el nombre y lo mediático que por lo que da en la cancha. Yo quiero al Dani, pero el que jugaba con Pep Guardiola", consideró Vucetich.

Los Pumas llegan invictos con siete puntos tras una victoria y cuatro empates.

- América regresa a su realidad -

A media semana, el América tuvo un partido de gala en Estados Unidos y le sacó un empate 2-2 al Real Madrid, que fue muy bien visto en el entorno futbolero mexicano.

Este domingo, las 'Águilas' volverán al torneo de liga a tratar de superar el inicio titubeante que han tenido: una victoria, un empate y dos derrotas. Tienen un juego pendiente.

El América suma cuatro puntos y está ubicado en el decimoquinto lugar, por lo que su director técnico, el argentino Fernando Ortiz, ya afronta una oleada de críticas.

El domingo, el América recibirá en el estadio Azteca al León, que es noveno con seis unidades.

Tras el empate con el Real Madrid y de cara al juego contra León, el lateral americansta Miguel Layún comentó que "el equipo mostró personalidad, ahora es importante ver cómo podemos llevar eso a la liga local para poner al equipo donde tiene que estar”.

La jornada es la siguiente:

Viernes:

Juárez-Toluca

Sábado:

Cruz Azul-Necaxa

Tigres-Querétaro

Guadalajara-Pachuca

Puebla-Atlético San Luis

Tijuana-Mazatlán

Domingo:

Pumas-Monterrey

Santos-Atlas

América-León

Posiciones:

- pts j g e p gf gc dif

1. Monterrey 12 5 4 0 1 11 6 5

2. toluca 12 5 4 0 1 9 5 4

3. tigres 12 5 4 0 1 7 3 4

4. necaxa 9 5 3 0 2 6 5 1

5. puebla 8 5 2 2 1 8 6 2

6. Pachuca 8 5 2 2 1 5 4 1

7. pumas 7 5 1 4 0 6 5 1

8. Tijuana 7 5 2 1 2 5 5 0

9. león 6 5 1 3 1 6 6 0

10. juárez 5 5 1 2 2 3 3 0

11. Cruz Azul 5 5 1 2 2 8 9 -1

12. Atlético San Luis 5 5 1 2 2 3 4 -1

13. santos 4 4 1 1 2 6 7 -1

14. Guadalajara 4 5 0 4 1 3 4 -1

15. América 4 4 1 1 2 3 5 -2

16. atlas 4 5 1 1 3 6 9 -3

17. Mazatlán 3 5 0 3 2 5 8 -3

18. Querétaro 2 5 0 2 3 4 10 -6

Str/ma