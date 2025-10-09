El líder norcoreano Kim Jong-un alaba el legado del partido antes de su 80° aniversario

Por Heekyong Yang

SEÚL, 9 oct (Reuters) -

El líder norcoreano Kim Jong-un ha elogiado el legado del partido gobernante y ha hecho un llamamiento a renovar la lealtad al socialismo en un discurso previo al 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, que se celebra el viernes, según ha informado la agencia estatal KCNA.

El primer ministro chino Li Qiang, una delegación del partido gobernante ruso encabezada por su presidente Dmitri Medvédev y el jefe del Partido Comunista de Vietnam To Lam son algunos de los dignatarios extranjeros que asistirán esta semana a las celebraciones en el aislado país.

El Gobierno vietnamita confirmó que Lam y su delegación habían partido hacia Pionyang el jueves, en la primera visita de un dirigente del Partido Comunista vietnamita a Corea del Norte en casi 20 años. Se espera que durante la visita se firmen acuerdos de cooperación, según personas cercanas a la planificación.

Kim visitó el Museo de la Fundación del Partido en Pionyang el miércoles con altos cargos del partido y pronunció lo que los medios de comunicación estatales llamaron un "discurso significativo" en honor a los fundadores del partido y precursores revolucionarios, dijo KCNA.

El líder norcoreano rindió homenaje a su difunto abuelo y fundador del Estado Kim Il-sung y a los combatientes antijaponeses por haber sentado una "sólida piedra angular" para la perdurable fortaleza y éxito del partido, según la información.

Al reflexionar sobre ocho décadas de historia del partido Kim dijo que era el momento de que la generación actual renovara su comprensión de sus "obligaciones y deberes revolucionarios" para completar la causa socialista iniciada por sus predecesores.

Kim también se comprometió a preservar la pureza ideológica y la vitalidad del partido "sin decrepitud ni decoloración" y calificó el Museo de la Fundación del Partido de "santuario sagrado" que representa la tradición del partido. El mes pasado el líder norcoreano estuvo codo con codo con el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin en un multitudinario desfile militar en Pekín para celebrar el 80 aniversario de la derrota de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, una medida destinada a reforzar la posición diplomática de Kim.

Corea del Norte, que posee armas nucleares, aún no ha confirmado si se celebrará un desfile militar para conmemorar la festividad de esta semana.

Representantes surcoreanos afirmaron que había indicios de que Pionyang organizaría un desfile militar para conmemorar la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, según informó la semana pasada la agencia de noticias Yonhap.

(Información de Heekyong Yang e información adicional de Francesco Guarascio en Hanói; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)