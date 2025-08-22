El líder norcoreano Kim Jong-un condecora a soldados rusos y consuela a niños con abrazos

Por Joyce Lee y Ju-min Park

SEÚL, 22 ago (Reuters) -

El líder norcoreano, Kim Jong-un, elogió a las "heroicas" tropas de su país que lucharon por Rusia en la guerra contra Ucrania en una ceremonia en la que condecoró a los soldados que regresan y consoló con abrazos a los hijos de los fallecidos, informaron el viernes medios estatales. Kim dijo en un discurso citado por KCNA: "Las actividades de combate de las fuerzas operativas en el extranjero (...) demostraron sin pesar el poder del heroico ejército (norcoreano)", y la "liberación de Kursk" demostró el "espíritu de lucha de los héroes".

un muro conmemorativo en el que se enumeraban los fallecidos, se ve a Kim abrazando a los hijos llorosos de los soldados caídos, y uno de ellos rodeó con sus brazos al líder norcoreano.

Junto con generales del ejército, Kim asistió a un concierto para los soldados que habían regresado de Rusia, así como a un banquete en el que participaron familiares de los fallecidos, informó KCNA.

Se trata de los homenajes públicos a los soldados norcoreanos que combatieron en Rusia.

Kim elogió su misión en el extranjero como "la conclusión victoriosa", informó KCNA, aunque no estaba claro si eso indicaba la retirada de sus tropas de Rusia.

Alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto luchando por Rusia contra Ucrania, de un despliegue total de 15.000, dijeron legisladores surcoreanos en abril, a la agencia de inteligencia del país.

Se cree que Corea del Norte está planeando otro despliegue de este tipo, según una evaluación de los servicios de inteligencia surcoreanos.

La televisión estatal emitió el viernes un vídeo en el que se veía a soldados norcoreanos luchando por Rusia en la región de Kursk, fronteriza con el noreste de Ucrania. El vídeo, sin fecha, enumeraba los nombres y edades de los soldados y explicaba cómo habían muerto. (Información de Joyce Lee, Ju-min Park y Heejin Kim; edición de Cynthia Osterman, Ed Davies y Mark Heinrich; editado en español por Irene Martínez)