El líder opositor de Uganda denuncia que el Ejército bloquea su vivienda antes de un acto de campaña electoral

El líder opositor de Uganda, Robert Kyagulanyi, ha denunciado este martes que el Ejército ha rodeado su vivienda de cara a los actos de campaña electoral en las elecciones anticipadas que se celebrarán este jueves en el distro de Kayunga, al que también se desplazará el presidente el país, Yoweri Museveni.

"Esta mañana, antes de mi visita a Kayunga para hacer campaña a favor de nuestro candidato, la Policía y el Ejército se han desplegado alrededor de mi vivienda en un aparente intento de evitar que salga", ha manifestado Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine.

Posteriormente ha señalado que "el Ejército ha incrementado el despliegue" y ha agregado que "nadie tiene permiso para salir o entrar", antes de denunciar el "arresto violento" de un guardia de seguridad y un jardinero que han sido "agredidos" e introducidos en vehículos policiales.

"El dictador Museveni no tiene vergüenza. Me pone bajo arresto domiciliario y luego usa dinero de los contribuyentes para que vayan a verle a Kayunga. Por esto no nos rendiremos hasta que Uganda sea libre", ha manifestado el opositor a través de su cuenta en la red social Twitter.

Las denuncias de Bobi Wine llegan un día después de que la Policía negara que fuera a haber restricciones a las campañas. "Nadie ha impedido a Bobi Wine hacer campaña a favor de su candidato en Kayunga, pero la comisión electoral ha publicado normas prohibiendo las marchas y a favor del respeto de los protocolos contra el coronavirus", explicó el portavoz de la Policía, Fred Enanga.

En esta línea, el comisario de la Policía a cargo de operaciones, Dennis Namuwoza, recalcó que "no habrá bloqueo de carreteras ni traslado de matones desde otras zonas a Kayunga", según ha informado el diario ugandés 'Daily Monitor'. "Si (Bobi Wine) rompe las normas, se actuará", advirtió.

Por su parte, el comisario de distrito, Ssempala Kigozi, ha criticado que "Bobi Wine iba a hacer campaña a favor de su candidato la semana pasada, pero cuando supo que Museveni iba a hacer campaña a favor del candidato del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM) el martes, la cambió (para coincidir)".

Museveni obtuvo la reelección en las elecciones celebradas en enero con un 58 por ciento de los votos, frente al 35 recabado por Kyagulanyi, quien se negó a aceptar los resultados y denunció un fraude para favorecer al presidente.

La votación tuvo lugar después de la muerte de alrededor de 50 personas a causa de la represión policial de las protestas desencadenadas en noviembre de 2020 tras la detención de Bobi Wine durante un acto de campaña de cara a las presidenciales, en medio de las denuncias de la oposición y la comunidad internacional.