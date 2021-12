El líder opositor keniano Raila Odinga anuncia su candidatura a las presidenciales de 2022

El l√≠der opositor keniano y exprimer ministro Raila Odinga ha anunciado este viernes su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022 por quinta y posiblemente √ļltima vez, dada su avanzada edad, 76 a√Īos, y sin el respaldo de sus antiguos aliados de la Superalianza Nacional de partidos de centro-izquierda, disuelta en agosto de este a√Īo.

En su lugar, Odinga ha anunciado este viernes el llamado movimiento Azimio la Umoja (Aspiraci√≥n a la unidad), una especie de colectivo de partidos pol√≠ticos y l√≠deres afines de la sociedad civil, as√≠ como la pr√≥xima presentaci√≥n de un manifiesto que abordar√° diversas preocupaciones como la corrupci√≥n, la deuda p√ļblica, la industrializaci√≥n y la protecci√≥n de la propiedad privada, entre otras, como pilares de la carrera hacia los comicios del pr√≥ximo 9 de agosto.

Durante la ceremonia celebrada en el estado de Kasarani, en Nairobi, Odinga ha llamado a una nueva reforma econ√≥mica para poner al pa√≠s "al volante de la cuarta revoluci√≥n industrial en √Āfrica" en el principio de una campa√Īa, ha prometido, ausente de personalismos.

"No me presento para presidente con la intención de oponerme a nadie, sino para proponer mejores políticas. Estoy en esta carrera para moldear una nación indivisible. No estoy en guerra con las personas: estoy en guerra con ideologías que llevarían a esta nación en la dirección equivocada", ha hecho saber en declaraciones recogidas por el diario keniano 'The Nation'.

Odinga, l√≠der del partido Movimiento Democr√°tico Naranja (MDN) retorna a la carrera presidencial tras su derrota hace cinco a√Īos a manos del actual mandatario, Uhuru Kenyatta. El exprimer ministro, tras declarar inv√°lidos los resultados, en los que obtuvo solo un 1 por ciento de los votos, se autoproclam√≥ como "presidente del pueblo" -- un cargo ficticio para eludir el delito de traici√≥n --, en el principio de una serie de fracturas dentro de la antigua S√ļper Alianza que acabaron degenerando en su colapso.

Los antiguos aliados del mandatario también le acusan de incumplir la promesa que hizo antes de las elecciones generales de 2017 por la que aseguró que no volvería a comparecer a unos comicios a la Presidencia.

Odinga declar√≥ inv√°lido su propio compromiso ante la derrota electoral de hace cinco a√Īos, y ahora se prepara as√≠ para un nuevo episodio de su vida pol√≠tica, marcada por las aspiraciones al poder de la comunidad luo a la que representa y dentro de la compleja relaci√≥n a tres bandas con Kenyatta y el vicepresidente del pa√≠s, William Ruto, enemigo declarado del mandatario tras a√Īos de concordia.