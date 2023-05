El líder opositor Ousmane Sonko dice que viajará a Dakar para "el último combate" en Senegal

Habla de "un proceso político contra él" y recalca que "utilizará todos los medios a su disposición"

MADRID, 25 May. 2023 (Europa Press) -

El líder opositor senegalés Ousmane Sonko ha anunciado que se trasladará a la capital, Dakar, desde la ciudad de Ziguinchor (sur), donde es alcalde, para "el último combate", tras boicotear las sesiones del juicio abierto en su contra por presunta violación y amenazas de muerte, en el que la Fiscalía ha reclamado diez años de cárcel contra él.

Sonko ha destacado en una comparecencia emitida a través de su cuenta en la red social Facebook que en el marco del juicio contra él por presunta violación "ni la acusación ni la Fiscalía han presentado prueba alguna, porque no la tienen", al tiempo que ha vuelto a criticar el funcionamiento de la Justicia, incluidas "violaciones del proceso" en el marco de este juicio en Dakar.

"He sido muy claro y lo reitero ante toda la comunidad internacional. Nunca me he negado a comparecer ante una citación (judicial), pero todo el mundo ha visto el tratamiento al que fui sometido cada vez que accedí a ello", ha explicado, antes de denunciar que tanto él como su familia han sido objeto de violencia y actos de represión.

Así, ha hablado de "farsa que no honra al pueblo de Senegal" y ha dicho que el presidente, Macky Sall, y "todos los participantes en un complot que están detrás de este asunto" han "reculado" al ver que "no hay motivo para poner todo el país en peligro en el marco de un complot manifiesto".

"Lo siento, pero no confío en esta Justicia. Estamos en una etapa de un proceso político", ha explicado Sonko, que ha hecho un llamamiento a sus seguidores a "movilizarse". "Si Sall logra sus fines contra Sonko, nada le detendrá en este país. Será la dictadura", ha alertado.

En este sentido, ha defendido que "utilizará todos los medios a su disposición" para hacer frente a las acciones de Sall y ha defendido que "cada vez que hay más presos políticos, aumenta la presión" sobre el presidente. "No puede detenernos a todos", ha dicho, en el marco de su llamamiento a sus seguidores para que se manifiesten contra el Gobierno.

Las declaraciones de Sonko llegan semanas después de que anunciara un boicot a los procedimientos de la Justicia tras denunciar "bandidismo judicial" y el uso de los tribunales para intentar apartarle de las elecciones presidenciales previstas en 2024. Un tribunal elevó recientemente a seis meses la pena suspendida contra él por difamar al ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang.

El caso contra Sonko por presunta violación fue abierto en marzo de 2021, cuando la detención del opositor derivó en unas protestas por parte de sus seguidores que se saldaron con 15 muertos e importantes daños materiales. Las manifestaciones de la semana pasada por parte de seguidores que se concentraron en su vivienda para impedir su arresto se saldaron con otros tres muertos, incluido un agente atropellado en un accidente por un vehículo policial.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente de Senegal tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad, si bien el mandatario ha defendido que sería legal que se presentara a las urnas, extremo que aún no ha confirmado.

Europa Press