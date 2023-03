El líder opositor ruso Alexei Navalni felicita a los realizadores de su documental ganador del Oscar

El líder opositor ruso Alexei Navalni, que se encuentra encarcelado en Rusia, ha felicitado este miércoles a los realizadores del documental que lleva su nombre por su galardón en los Premios Oscar.

"Amigos y compañeros de ACF (Fundación Anticorrupción), como siempre, vosotros hicisteis todo el trabajo y yo apenas he proporcionado mi cara en la portada. Esta no es mi película, yo no he ganado el Oscar y no estoy en posición de dedicar este premio a nadie", ha señalado Navalni en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, sí ha dedicado su contribución a todas las personas "honestas y valientes de todo el mundo" que se luchan contra el "monstruo" de las dictaduras y de la guerra.

El opositor ruso ha explicado que los medios rusos habían nombrado la gala, pero no mencionaron el premio a Mejor Documental, lo que le llevó a pensar que se trataba de "una buena señal". Finalmente, fue su abogado quien le comunicó la victoria durante una audiencia en la corte.

"Era como si esas palabras ni siquiera pertenecieran a este mundo, pero, por otro lado, todo aquí es tan extraño y loco que se siente como si ese fuera el único mundo al que pertenecen", ha expresado Navalni.

Las autoridades rusas señalaron este lunes que consideran que existen indicios de "politización" en el premio Oscar concedido al documental 'Navalni'. Por su parte, la Unión Europea exigió el viernes pasado la liberación "inmediata" del líder opositor.

