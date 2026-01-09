El líder supremo de Irán pronunciará en breve un discurso sobre las protestas, según la TV estatal

9 ene (Reuters) -

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, pronunciará un discurso sobre "las acciones terroristas" en el país, informó el viernes la televisión estatal iraní, mientras por las dificultades económicas en todo el territorio.

El jueves se informó de un apagón de internet en todo el país, que se prolongó hasta el viernes, según el grupo de monitoreo

de internet NetBlocks. Coincidió con la convocatoria de nuevas protestas por parte de Reza Pahlaví, hijo exiliado del último sah de Irán, derrocado en la Revolución Islámica de 1979.

Las últimas protestas, que comenzaron en Teherán con los comerciantes del Gran Bazar, enfadados por la fuerte caída del rial, afectan ahora a otras personas, principalmente hombres jóvenes, en lugar de las mujeres y niñas que desempeñaron un papel clave en 2022-23.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ha informado de al menos 34 manifestantes y cuatro miembros del personal de seguridad muertos, y 2.200 detenidos durante los disturbios, que, según los analistas, ponen de manifiesto una desilusión más profunda con el statu quo chií.

Las autoridades han tratado de mantener un enfoque dual ante los disturbios, afirmando que las protestas por la economía son legítimas y que se abordarán mediante el diálogo, al tiempo que han respondido a algunas manifestaciones con gases lacrimógenos en medio de violentos enfrentamientos callejeros.