El líder supremo iraní indulta a "decenas de miles" de presos: irna

DUBÁI, 5 feb (Reuters) - El líder supremo de Irán indultó a "decenas de miles" de presos, entre ellos algunos detenidos en las recientes protestas antigubernamentales, informó el domingo la agencia estatal de noticias IRNA, después de que una mortífera represión estatal contribuyera a sofocar los disturbios en todo el país.

Sin embargo, el indulto aprobado por el ayatolá Alí Jamenei vino con condiciones, según los detalles anunciados en los informes de los medios estatales, que dijeron que la medida no se aplicaría a ninguno de los numerosos ciudadanos con doble nacionalidad detenidos en Irán.

IRNA dijo que tampoco se indultará a los acusados de "corrupción en la tierra", cargo capital imputado a algunos manifestantes, cuatro de los cuales fueron ejecutados. Tampoco se aplicará a los acusados de "espiar para agencias extranjeras" o a los "afiliados a grupos hostiles a la República Islámica", informaron los medios estatales.

Irán se vio sacudido por las protestas tras la muerte de una joven kurda iraní bajo custodia de la policía de la moral del país en septiembre. Participaron iraníes de todas las clases sociales, lo que supuso uno de los desafíos más audaces a la República Islámica desde la revolución de 1979.

Según la agencia de noticias activista HRANA, unas 20.000 personas han sido detenidas en relación con las protestas, que las autoridades acusan de estar fomentadas por los enemigos extranjeros de Irán.

Los grupos de derechos humanos aseguran que más de 500 personas han muerto en la represión, entre ellas 70 menores. Al menos cuatro personas han sido ahorcadas, según la justicia iraní.

En una carta dirigida a Jamenei solicitando el indulto, el presidente del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, declaró: "Durante los últimos acontecimientos, varias personas, especialmente jóvenes, cometieron acciones erróneas y delitos como consecuencia del adoctrinamiento y la propaganda del enemigo".

Las protestas han disminuido considerablemente desde que comenzaron los ahorcamientos.

"Como se han frustrado los planes de los enemigos extranjeros y de las corrientes antirrevolucionarias, muchos de estos jóvenes se arrepienten ahora de sus actos", escribió Ejei.

Jamenei aprobó los indultos en honor del aniversario de la revolución islámica de 1979.

No se aplicará a quienes "se enfrenten a cargos de espiar para agencias extranjeras, tener contacto directo con agentes extranjeros, cometer asesinatos y lesiones intencionados, (y) cometer destrucción e incendios provocados de bienes del Estado".

"Naturalmente, no se indultará a quienes no expresen arrepentimiento por sus actividades y se comprometan por escrito a no repetirlas", declaró el subjefe del poder judicial, Sadeq Rahimi, según informaron los medios estatales. (Reporte de oficina en Dubái y Parisa Hafezi; escrito por Tom Perry; editado en español por Carlos Serrano)

