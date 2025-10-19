El líder Toluca continúa en modo aplanadora y golea 4-0 al Querétaro

El Toluca, puntero y campeón del fútbol mexicano, dio otra muestra de su poderío al vencer con goleada de 4-0 al Querétaro, el sábado en el estadio Nemesio Diez, en Toluca, por la decimotercera fecha del torneo Apertura-2025.

Los Diablos Rojos del Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed llegaron a 31 puntos y se confirmaron como líderes y como la mejor ofensiva del torneo con 39 goles a favor.

Los Gallos Blancos del Querétaro (16º) sufrieron su octava derrota y se quedaron con 11 unidades.

La victoria escarlata comenzó a tomar forma con el 1-0 que el argentino Nicolás Castro marcó con un disparo de volea desde fuera del área (15').

Los Diablos le robaron la pelota a la defensa queretana en el primer cuarto del campo e hilvanaron una serie de toques que terminó con el 2-0 rubricado por el portugués Paulo Dias "Paulinho" con un tiro de zurda dentro del área (22').

El delantero luso llegó a 10 goles, se mantuvo como líder de la tabla de goleo individual, y sigue en franca lucha por su tercera corona de artillero consecutiva.

Alexis Vega, con un penal picado al estilo Panenka (30%), aumentó la ventaja a 3-0.

Tras pasear la pelota desde el mediocampo, el Toluca encontró el 4-0 con un toque frontal de zurda de Jesús Angulo en el área (65%); la asistencia fue de "Paulinho".

Pachuca rescató el empate ante Juárez

En el estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, el Pachuca (6º) le sacó el empate 2-2 al Juárez (8º).

Con el empate, los Tuzos del Pachuca llegaron a 21 puntos y los Bravos de Juárez a 19 unidades.

El brasileño Guilherme Castilho con un tiro libre (16%), a unos 30 metros del arco, adelantó 1-0 a los Bravos.

El 1-1 de los Tuzos fue obra del brasileño Robert Kenedy con un zurdazo dentro del área (20%).

Juárez recuperó la ventaja con un gol en propia puerta de Luis Rodríguez en su intento por despejar la pelota en el área chica (26%).

El 2-2 del Pachuca fue un autogol del colombiano Jesús Murillo (66%) quien punteó la pelota dentro del área cuando el ecuatoriano Enner Valencia se aprestaba a tirar a puerta.

Resultados de la jornada

-Viernes:

Puebla-Tijuana 4-3

Atlético San Luis-Atlas 2-0

Tigres-Necaxa 5-3

-Sábado:

Santos-León 2-0

Juárez-Pachuca 2-2

Toluca-Querétaro 4-0

Monterrey-Pumas Más tarde

Guadalajara-Mazatlán Más tarde

Cruz Azul-América Más tarde

