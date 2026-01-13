El liderazgo de Irán está en sus "últimos días y semanas", dice el canciller alemán Merz

BENGALURU, 13 ene (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el martes que supone que los ⁠dirigentes iraníes se ⁠encuentran en sus "últimos días y semanas" ante las protestas .

Las manifestaciones en Irán han pasado de las quejas ⁠por las graves ‌dificultades ​económicas a los llamamientos a la caída del clero de la ​República Islámica.

"Supongo que estamos asistiendo a los últimos días ‌y semanas de este régimen", dijo Merz ‌durante un viaje a ​India, cuestionando la legitimidad de los dirigentes iraníes.

"Cuando un régimen solo puede mantenerse en el poder mediante la violencia, es que ha llegado a su fin. La población se está levantando ahora contra este régimen".

Merz dijo que Alemania estaba en estrecho contacto con Estados Unidos y otros Gobiernos ⁠europeos sobre la situación en Irán, e instó a Teherán a poner fin ​a su represión mortal de los manifestantes.

No hizo comentarios sobre los lazos comerciales de Alemania con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán se enfrentará a una tasa arancelaria del 25% en el comercio con ⁠Estados Unidos.

Alemania mantiene relaciones comerciales limitadas con Irán a pesar de las ​importantes restricciones, lo que convierte a Berlín en el socio comercial más importante de Teherán en la Unión Europea.

Las exportaciones alemanas a Irán cayeron ‍un 25% hasta poco menos de 871 millones de euros (1.020 millones de dólares) en los 11 primeros meses de 2025, lo que representa menos del 0,1% del total de las exportaciones alemanas, según datos de la oficina federal ​de estadística a los que tuvo acceso Reuters el martes.

(1 dólar = 0,8575 euros)