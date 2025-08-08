El Lille y el PSG acuerdan el traspaso del guardameta Lucas Chevalier

El Lille y el París Saint-Germain habrían alcanzado un acuerdo por el traspaso del guardameta internacional francés Lucas Chevalier, de 23 años, indicó el viernes a AFP una fuente cercana a las negociaciones.

El joven portero, cuyo traspaso costaría 40 millones de euros (US$46,6 millones) debe pasar durante la jornada el reconocimiento médico antes de firmar su contrato con el club vigente campeón de Europa.

Su llegada amenazaría directamente el estatus de titular del italiano Gianluigi Donnarumma, que viene de completar una temporada brillante en la que el PSG ha logrado su ansiada primera Liga de Campeones y alcanzó la final del Mundial de Clubes, además de haber arrasado en los títulos domésticos de Francia.

Pero Donnarumma, a menudo criticado por sus salidas aéreas y por no encontrarse cómodo con el juego de pie, entra en su último año de contrato, sin que se haya resuelto una posible renovación.

Además, pese a que Luis Enrique no aplica excepciones en la portería a su política de la competencia por la titularidad, Chevalier habría recibido garantías del director deportivo Luis Campos sobre el estatus que le espera en París, donde pasaría a ser número 1 y Donnarumma su suplente.

Una situación que podría llevar al italiano a la puerta de salida del club parisino.

Por su parte Chevalier, nacido en Calais, al norte de Francia, suma 127 partidos con el Lille, pero demostró estar a la altura en los diez que jugó en la Liga de Campeones la temporada pasada. Destacó especialmente en los grandes triunfos contra el Real Madrid (1-0) y el Atlético de Madrid (3-1).

Chevalier podría ocupar la portería del PSG por primera vez el próximo miércoles, en la Supercopa de Europa contra el Tottenham en Udine.