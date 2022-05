El Liverpool gana la FA Cup y pierde a Salah y Van Dijk

Los penaltis vuelven a tumbar al Chelsea en Wembley

El delantero y el defensa se lesionaron pero no parece peligrar la final de Champions

MADRID, 15 May. 2022 (Europa Press) -

El Liverpool conquist贸 la FA Cup ante el Chelsea con un 6-5 en la tanda de penaltis de la final disputada en Wembley, segundo t铆tulo de un cuadro 'red' que va a por el p贸quer, aunque pendiente desde ya de las lesiones de Mohamed Salah y Virgil van Dijk de cara a la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El equipo de J眉rgen Klopp volvi贸 a imponerse al de Thomas Tuchel desde los 11 metros, como en la final de la Copa de la Liga a finales de febrero tambi茅n en Wembley. La competici贸n de f煤tbol m谩s antigua del mundo tuvo un desenlace comedido, sin muchas ocasiones aunque con tres balones repelidos por los palos.

La primera mitad estuvo marcada por la lesi贸n de Salah. Despu茅s, el Chelsea apret贸 en la reanudaci贸n y Marcos Alonso estrell贸 el bal贸n en el larguero en una falta directa. La final se torn贸 'red' en los 煤ltimos minutos, en un asedio que dej贸 los postes de Luis D铆az y, muy clara la ocasi贸n, de Robertson.

Con el 0-0, en la pr贸rroga se solt贸 m谩s el cuadro londinense, con una opci贸n de gol de Pulisic, que un Liverpool en marat贸n de partidos y t铆tulos. Para la tanda esta vez no entr贸 el meta espa帽ol Kepa, protagonista desgraciado de la Copa de la Liga, donde entr贸 para los penaltis y adem谩s de no parar fall贸 el suyo.

Tuchel confi贸 en Mendy y el meta senegal茅s hizo tirarse al suelo de emoci贸n a su t茅cnico cuanto par贸 el lanzamiento a su compatriota Man茅. Ah铆, el Chelsea resucit贸 de una final que tuvo en su mano el Liverpool, tras el penalti fallado de Azpilicueta.

Sin embargo, la ruleta sigui贸 y Alisson detuvo el intento de Mount. A continuaci贸n, Tsimikas convirti贸 el tanto que dio la octava FA Cup al Liverpool, la primera desde 2006. Los de Klopp suman el segundo t铆tulo y a煤n siguen vivos en Premier y Champions. Los 'reds' jugar谩n la final de la Liga de Campeones el 28 de mayo contra el Real Madrid, para la cual saltaron las alarmas este s谩bado.

Salah, m谩ximo goleador y asistente de la Premier, se retir贸 del campo a la media hora por su propio pie y sin muchos signos de dolor, aunque con una dolencia en su ingle derecha. Adem谩s, el defensa Van Dijk fue sustituido por Klopp y no jug贸 la pr贸rroga.

Tras el encuentro, el t茅cnico alem谩n rebaj贸 mucho esa alarma y explic贸 que no deber铆an tener problema ninguno de los dos para llegar a Par铆s. "Salah me dijo que sinti贸 algo y que pod铆a seguir, y yo le dije que no, que era dif铆cil que mejorarse si segu铆a jugando", apunt贸 Klopp en rueda de prensa.

El caso del neerland茅s fue similar. "Van Dijk me dijo tambi茅n que not贸 algo y hablamos que era mejor no jugar la pr贸rroga. Los dos est谩n bien, lo que sabemos es que no es algo importante", a帽adi贸.