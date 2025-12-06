El Liverpool me ha puesto a los pies de los caballos, dice Salah, que contempla salir
"Tengo la impresión de que el club me ha puesto a los pies de los caballos", declaró el delantero estrella del Liverpool, Mohamed Salah, después de un tercer partido consecutivo...
"Tengo la impresión de que el club me ha puesto a los pies de los caballos", declaró el delantero estrella del Liverpool, Mohamed Salah, después de un tercer partido consecutivo como suplente, este sábado en Leeds (3-3).
Contra el Brighton el próximo fin de semana, "estaré en Anfield para despedirme de los aficionados antes de ir a la Copa de África, porque no sé lo que pasará", lanzó el extremo egipcio ante los periodistas en zona mixta.
"Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada", declaró "El Faraón" en Elland Road.
"Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa".
