El Liverpool se deja otro empate en el último instante ante el Leeds

El Liverpool perdió dos puntos preciosos en el tiempo añadido contra el Leeds (3-3) este sábado y desaprovechó la oportunidad de colocarse al menos temporalmente en el Top-5 de la Premier League.

El campeón de Inglaterra dejó escapar la victoria en un córner rematado en el segundo palo por Ao Tanaka (90+6), un empate que lo mantiene en el octavo lugar antes de los últimos partidos de la jornada 15ª.

Los Reds tomaron la delantera justo después del descanso con un doblete del delantero francés Hugo Ekitiké (48' y 50'), pero el Leeds se recuperó con un penal cometido por Ibrahima Konaté, tras una entrada tan innecesaria como fallida del francés en un lugar alejado de portería.

Marcó Dominic Calvert-Lewis (73') y a continuación Anton Stach (75'), antes de volver a estar en desventaja por un gol de Dominik Szoboszlai (80').

En ese momento del partido, parecía que el entrenador del Liverpool Arne Slot había acertado plenamente, ya que había tomado la decisión audaz de alinear a Ekitiké en lugar de Alexander Isak, y de colocar en el extremo derecho a Szoboszlai en lugar de Mohamed Salah, quien estuvo en el banco al inicio por tercera vez consecutiva.

Pero finalmente concedió un empate, el segundo consecutivo después del obtenido contra el Sunderland (1-1) en Anfield.

El Leeds sale de la zona de descenso tras tres actuaciones destacadas: una derrota 3-2 contra el Manchester City concedida en el tiempo añadido, una victoria 3-1 contra el Chelsea y este valiente empate contra el Liverpool.

