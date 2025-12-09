El Liverpool, sin Salah, se impone 1-0 contra el Inter de Milán

Luego de un intenso partido, que venía marcado por la no convocatoria del egipcio Mohamed Salah, el Liverpool logró imponerse 1-0 al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza, en la 6ª jornada de grupo único de Liga de Campeones, que lanza a los Reds hacia el Top 8.

Un penal cometido por agarrón de Alessandro Bastoni a Florian Wirtz y convertido por el húngaro Dominik Szoboszlai (88') decidió un intenso duelo.

Con 12 puntos de 18 posibles, Inter (5º) y Liverpool (8º) acaban el día en el Top 8 del grupo único -a la espera de los partidos del miércoles-, que garantiza el acceso directo a octavos de final.

En las últimas dos jornadas, que se disputarán en enero, el Inter recibirá al Arsenal y visitará al Borussia Dortmund, mientras que el Liverpool viajará a Marsella y cerrará la fase de grupo único contra el Qarabag.

bur-dam/pm