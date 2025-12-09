LA NACION

El Liverpool, sin Salah, se impone 1-0 contra el Inter de Milán

Luego de un intenso partido, que venía marcado por la no convocatoria del egipcio Mohamed Salah, el Liverpool logró imponerse 1-0 al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza, en la 6ª jornada de grupo único de Liga de Campeones.

Futbolista
Luego de un intenso partido, que venía marcado por la no convocatoria del egipcio Mohamed Salah, el Liverpool logró imponerse 1-0 al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza, en la 6ª jornada de grupo único de Liga de Campeones, que lanza a los Reds hacia el Top 8.

Un penal cometido por agarrón de Alessandro Bastoni a Florian Wirtz y convertido por el húngaro Dominik Szoboszlai (88') decidió un intenso duelo.

Con 12 puntos de 18 posibles, Inter (5º) y Liverpool (8º) acaban el día en el Top 8 del grupo único -a la espera de los partidos del miércoles-, que garantiza el acceso directo a octavos de final.

En las últimas dos jornadas, que se disputarán en enero, el Inter recibirá al Arsenal y visitará al Borussia Dortmund, mientras que el Liverpool viajará a Marsella y cerrará la fase de grupo único contra el Qarabag.

