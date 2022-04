El Liverpool tumba al City por la final de la FA Cup

Klopp apea (2-3) a Guardiola para optar a un histórico pleno de títulos

MADRID, 16 Abr. 2022 (Europa Press) -

El Liverpool superó (2-3) este sábado al Manchester City para acceder a la final de la FA Cup, en otro partido vibrante entre los dos aspirantes a ganar la Premier, también vivos en la Liga de Campeones, donde se medirá con Chelsea o Crystal Palace.

El equipo 'red' disfruta de un momento álgido en su exitosa era con Jürgen Klopp, en la cual ya ha sido campeón de Inglaterra y de Europa. El técnico alemán tiene de nuevo bien engrasada su máquina para optar a todos los títulos de la temporada, ya campeón de la Copa de la Liga hace dos meses también en Wembley.

Después de un 2-2 entretenido en la Premier la pasada semana, con el que el City guardó el liderato liguero por un punto, la competición más antigua del mundo trajo otro capítulo entre ambos que se tornó 'red' en la primera parte, con un 0-3 al descanso. Konate, en un saque de esquina, adelantó a los de Klopp.

La presión del Liverpool incomodó a un City huérfano sin una pieza clave como Kevin De Bruyne, lesionado ante el Atlético de Madrid, y Mané hizo el 0-2 apretando al meta Steffen, que se durmió sin perdón. Antes del descanso, de nuevo Mané castigó a los de Guardiola, en un gran remate a pase del español Thiago.

La reacción del City no se hizo esperar en la reanudación y Grealish recortó distancias. El cuadro celeste fue creciendo hasta lograr el acoso pero no derribo, ya que el segundo no llegó hasta el descuento por medio de Bernardo Silva. En esos minutos extra, el equipo de Guardiola pudo empatar con hasta tres buenas llegadas.

Fernandinho, Mahrez y Sterling tuvieron la opción de alargar la semifinal, y después Salah y Firmino pudieron sentenciar, aunque no le hizo falta al Liverpool, que estará en la final del 14 de mayo, con la opción a día de hoy de ganar un histórico póquer: campeón de la Carabao, segundo en Premier, en 'semis' de la Champions y en la final de la FA Cup, que no pisaba desde 2012 y no gana desde 2006.