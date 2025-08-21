El “Loco” Abreu y su Tijuana desafían a las Chivas de Milito en el fútbol mexicano

Tras dar la campanada ante el líder Pachuca, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu amenaza al Guadalajara del argentino Gabriel Milito en la sexta fecha del torneo Apertura 2025 mexicano, que se disputará desde el viernes al domingo.

El pasado fin de semana, en la quinta jornada, los Xoloitzcuintles de Abreu visitaron a los Tuzos del Pachuca, que llegaban con paso perfecto, y los vencieron 2-0 contra todo pronóstico.

Desde su ascenso a la primera división mexicana en 2011, Tijuana nunca había ganado en 16 visitas al estadio Hidalgo (14 de Liga y dos de Copa).

Con ese triunfo, los Xolos se colocaron en la séptima posición con ocho puntos y merodean la zona de clasificación directa a la fase final del Apertura.

Para el 'Loco' Abreu la victoria sobre el Pachuca, además de histórica, resulta un impulso en su intención de resaltar la presencia del Tijuana en la geografía del fútbol mexicano.

"Al estar alejados al norte, en la frontera, sin tanta visibilidad periodística, este tipo de triunfos va a hacer que nuestros jugadores sean nombrados y valorados, y en nuestro caso nos permite entender que podemos competir con nuestras herramientas y aspirar a objetivos lindos", explicó Abreu.

En su primer torneo al frente del Tijuana, Abreu también tiene entre sus objetivos la clasificación directa a cuartos de final, algo que los Xolos no logran desde el torneo Clausura 2019.

Con el impulso del triunfo en Pachuca, Abreu convocó a la afición de los Xolos a recibir al Guadalajara este viernes en el estadio Caliente.

"Para que estos tres puntos tengan un valor importante, necesitamos reafirmarlos en casa contra Chivas. Esperemos que con la inercia positiva nuestra afición nos acompañe y apoye en un partido tan lindo", apuntó el DT uruguayo.

Milito alude a la hombría de Chivas

Por su lado, las Chivas de Milito vienen de sufrir su tercera derrota en el torneo, al caer como locales 2-1 ante los Bravos de Juárez, uno de los colistas.

Ese tropiezo provocó la molestia de los aficionados de Guadalajara que entonaron enérgicos cánticos de reclamo a los jugadores, quienes al término del partido abandonaron la cancha abrumados por los abucheos.

El equipo de Milito se quedó con tres puntos -con un partido pendiente ante Tigres- en el decimosexto lugar entre 18 equipos.

La crisis del Guadalajara se agudizó ante Juárez porque no tuvo el juego ofensivo mostrado en los partidos anteriores.

"De todos los partidos que llevamos juntos fue en el que más dificultad tuvimos para dominar y para generar peligro", reconoció Milito. "Soy el primero en hacerme responsable".

Con miras al partido contra Tijuana, Milito ofreció analizar detenidamente la situación que atraviesa su oncena y mantener la línea de trabajo para intentar superar la crisis.

"Somos gente de fútbol, no nos dedicamos a esto hace poco tiempo.

Como jugador y como entrenador, lamentablemente he pasado situaciones así a lo largo de mi carrera y sé que se logra salir. Hoy es normal que se dude de todo, pero internamente no podemos dudar, pero sí corregir y mejorar", expuso.

Además de buscar soluciones para aplicarlas en la cancha, Milito aludió al carácter de su equipo.

"Entiendo que anímicamente podemos estar golpeados, pero ahora tiene que aparecer lo mejor de cada uno. Necesitamos la hombría y este equipo la tiene", remató el entrenador argentino.

-- Partidos de la sexta fecha del torneo Apertura:

- Viernes

Juárez-Santos

Querétaro-Atlético San Luis

Tijuana-Guadalajara

- Sábado

León-Pachuca

Monterrey-Necaxa

Mazatlán-Tigres

Cruz Azul-Toluca

- Domingo

Pumas-Puebla

Atlas-América

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Pachuca 12 5 4 0 1 10 4 6

2. Monterrey 12 5 4 0 1 10 7 3

3. Cruz Azul 11 5 3 2 0 12 7 5

4. América 11 5 3 2 0 9 4 5

5. Toluca 10 5 3 1 1 13 8 5

6. Tigres 9 4 3 0 1 13 6 7

7. Tijuana 6 5 2 0 3 8 8 0

8. Santos 6 5 2 0 3 8 8 0

9. Atlético San Luis 6 5 2 0 3 7 7 0

10. León 6 5 2 0 3 4 8 -4

11. Mazatlán 5 5 1 2 2 6 7 -1

Necaxa 5 5 1 2 2 6 7 -1

13. Pumas 5 5 1 2 2 6 8 -2

14. Juárez 5 5 1 2 2 4 6 -2

15. Atlas 5 5 1 2 2 10 14 -4

16. Guadalajara 3 4 1 0 3 5 7 -2

17. Puebla 3 5 1 0 4 4 14 -10

18. Querétaro 1 5 0 1 4 4 10 -6