El Louvre abre "con normalidad" tras el fin de la huelga

El Louvre pudo abrir este viernes "con normalidad", después de que el personal del museo más visitado del mundo votara el fin de la huelga, tras tres días de paro en protesta por las condiciones de trabajo, y en un contexto de crisis por el espectacular robo de joyas en octubre.

La famosa pinacoteca estuvo totalmente cerrada el lunes, en el inicio de la movilización. Tras el día de cierre semanal habitual, el martes, el establecimiento abrió miércoles y jueves parcialmente, para poder acoger a los numerosos visitantes con entrada que esperaban poder acceder al museo.

La dirección indicó el viernes que el establecimiento abría "con normalidad".

Los trabajadores, reunidos en asamblea poco antes, votaron no continuar la huelga pero mantuvieron su convocatoria para después de las fiestas de fin de año debido a que no hubo "avances suficientes" en las negociaciones, indicaron a AFP los sindicatos CGT y CFDT.

La próxima reunión asamblearia del personal para decidir si reanudan el paro está prevista el 5 de enero.

La movilización se produce en un contexto de crisis en el Louvre, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, la mayoría extranjeros.

El museo está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de US$100 millones.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.