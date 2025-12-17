El Louvre de París reabre parcialmente, pero el personal decide prolongar la huelga

PARÍS, 17 dic (Reuters) -

El Louvre de París reabrió parcialmente sus puertas el miércoles, a pesar de que su personal decidió por unanimidad prolongar la huelga iniciada el lunes en relación con los salarios y las condiciones de trabajo.

La reapertura parcial significa que los visitantes podrán ver las obras maestras del museo, incluyendo la Mona Lisa y la escultura de la Victoria de Samotracia, dijo el Louvre.

La huelga tiene lugar después de un espectacular robo de joyas en octubre, así como de recientes problemas de infraestructura, incluida una fuga de agua que dañó libros antiguos, que han puesto de manifiesto evidentes lagunas de seguridad y revelado el estado de deterioro del museo.

Casi nueve millones de personas visitaron el museo en 2023, es decir, unos 30.000 visitantes al día.

Los sindicatos afirman que el personal del Louvre está sobrecargado de trabajo y mal gestionado, y reclaman más contrataciones, aumentos salariales y una reorientación del gasto.

La directora del Louvre, Laurence des Cars, muy criticada desde que en octubre unos ladrones se llevaron joyas de la Corona por valor de 88 millones de euros (US$103,14 millones), deberá responder el miércoles por la tarde a las preguntas del Senado francés.

