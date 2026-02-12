El Louvre en apuros, estafa masiva de entradas y 10 millones de euros en daños

Se realizaron nueve arrestos, con pérdidas totales de 10.000.000 de euros para las arcas de los dos lugares turísticos más famosos de Francia. Entre los arrestados en la redada, que tuvo lugar hace dos días, se encontraban empleados del Louvre y al menos un guía turístico.

Según la fiscalía, el "organizador de la red" de estafadores se encontraba entre los detenidos. La espiral de problemas que asola al famoso museo parece imparable tras el robo del 19 de octubre, un atraco espectacular durante el horario de apertura, en el que se robaron joyas de la Corona por valor de 88.000.000 de euros.

El botín nunca se ha recuperado, a pesar de que los cuatro autores fueron localizados en cuestión de días. El "cerebro" nunca ha sido identificado. En la redada del martes, la policía incautó más de 957.000 euros en efectivo y 486.000 euros de diversas cuentas bancarias. La estafa llevaba tiempo en marcha, tanto que los detenidos están acusados de reinvertir parte del botín "en bienes raíces, en Francia y Dubái". La investigación comenzó en diciembre de 2024, tras una denuncia presentada por la dirección del museo que alertó a las autoridades antiinmigración ilegal.

De hecho, un par de guías turísticos chinos habían sido el objetivo de la seguridad del museo. Al parecer, eran muy hábiles para introducir clandestinamente grupos enteros de turistas chinos en el museo sin cobrar la entrada.

Según el fiscal, "los guías reutilizaban repetidamente las mismas entradas para diferentes personas". Posteriormente, otros guías del museo fueron descubiertos defraudando "utilizando los mismos métodos", continuó la fiscalía, revelando que las autoridades ordenaron "vigilancia especial" e "intervenciones telefónicas" que confirmaron las sospechas de la dirección del museo: las entradas se compraban una sola vez y luego se reutilizaban varias veces.

La investigación condujo a la identificación de "cómplices dentro del Louvre", a quienes "los guías podían recurrir garantizándoles dinero en efectivo mientras hacían la vista gorda ante los controles".

Entre los otros problemas emergentes que han surgido recientemente en el Louvre tras el atrevido robo de octubre se encuentran las huelgas indefinidas de los empleados que exigen mejores condiciones laborales.

El museo también ha sido criticado por sus instalaciones anticuadas y la falta de baños disponibles para los visitantes.

Hoy se supo que el nombramiento del estudio de arquitectura responsable del vasto proyecto de renovación encargado por el presidente Emmanuel Macron, que también incluye una nueva sala para albergar la Mona Lisa, se ha pospuesto indefinidamente.

(ANSA).