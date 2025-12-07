El Lyon cae en Lorient y se baja del vagón de cabeza de la Ligue 1

En inferioridad numérica desde el final del primer acto, el Lyon cayó en Lorient (1-0) y se aleja del cuarteto de cabeza, este domingo en la 15ª jornada de la Ligue 1.

Con 24 puntos, el Lyon, quinto, lidera un grupo de equipos que parece luchar más por la Europa League y la Conference League, junto con el Rennes, también con 24 puntos, Mónaco (23 pts) y Estrasburgo (22 pts).

En cambio, el grupo de la "Liga de Campeones" ha abierto brecha, con Marsella (3º) y Lille (4º) mostrando 29 puntos, mientras que el PSG (2º) suma 33 y el sorprendente líder Lens 34.

El Lorient da un salto cuantitativo en la lucha permanencia ya que sube al 13º puesto, con 17 puntos, cinco más que el Auxerre (16º), en posición virtual de jugar la promoción.

Tras los triunfos contra Rennes (4-0), Mónaco (3-1) o Niza (3-1) y el empate con el PSG (1-1), el Lyon chocó ante un rival humilde pero duro.

Mejorando notablemente en defensa en los últimos partidos, los hombres de Olivier Pantaloni mostraron mucho dinamismo y empuje.

Por el Lyon, regreso al banquillo su entrenador Paulo Fonseca, tras la larga suspensión de nueve meses, sin llegar a electrizar a su tropa.

Sufrió especialmente en el flanco izquierdo, donde Arsène Kouassi hizo vivir un infierno a Ainsley Maitland-Niles hasta provocar su expulsión por dos tarjetas amarillas en cinco minutos (37' y 42').

Con diez contra once, el Lyon fue mejor, pero el daño ya estaba hecho porque Pablo Pagis había marcado entre las dos amonestaciones, aprovechando un pase desviado por Mathys de Carvalho, para batir de cerca a Dominik Greif (39').

