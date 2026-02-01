El Lyon se impone al Lille con el primer gol del danés Noah Nartey

Un gol del joven danés Noah Nartey, titular por primera vez, permitió al Lyon (4º) imponerse ante el Lille (1-0) en su Groupama Stadium, este domingo en partido de la 20ª jornada de la Ligue 1, una victoria que le permite alcanzar al Marsella (3º)

En gran forma, el Lyon firmó su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones. Queda por detrás del Marsella por la diferencia de goles (+13 contra +24), pero aleja al Lille (5º) a siete puntos

El Lille, no obstante, podrían haber aspirado a un mejor resultado a la vista de su rendimiento en un partido que dominó

Fichado el 19 de enero por US$7,5 millones (US$8,89 millones), Nartey, de 20 años y exjugador del Brondby, apareció por primera vez con su nuevo equipo y su rendimiento fue muy alentador

En el primer tiro a puerta de su nuevo equipo en el partido logró la ventaja decisiva al rematar de interior un pase atrás del neerlandés Ruben Kluivert tras una impresionante internada por el costado izquierdo (37')

Como el brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid y que esta vez no vio puerta, marcó en su primer partido con el Lyon. En su caso fue en dieciseisavos de final de la Copa de Francia, también ante el Lille (2-1), el 11 de enero

Fue la tercera vez que el Lyon ganó al Lille esta temporada tras la victoria lograda en la ida en el estadio Pierre-Mauroy (1-0)