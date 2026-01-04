El Lyon, sin Endrick, vence 3-1 en Mónaco

Aunque aún sin el recién llegado Endrick, el Lyon se impuso 3-1 al Mónaco en el Principado, este sábado en la 17ª fecha de la Ligue 1.

Con estos tres puntos, el Lyon se acerca a dos puntos del podio, en cuyo tercer escalón están Marsella (3º) y Lille (4º), ambos con 32 puntos y un partido menos.

El Mónaco, por su parte, se aleja de los puestos europeos tras esta sexta derrota en los últimos siete partidos del campeonato francés.

Un doblete del checo Pavel Sulc (38', 57') y otro gol del brasileño Abner Vinícius sirvieron para que los tres puntos volaran a Lyon.

El autor del gol local, Mamadou Coulibaly (45+4') fue expulsado en el minuto 70.

El brasileño Endrick, recientemente cedido al Lyon por el Real Madrid, aún no entró en la convocatoria del equipo dirigido por Paulo Fonseca.

El líder Lens venció el viernes 3-0 en Toulouse, por lo que el París SG no puede permitirse un tropiezo el domingo en el derbi de la capital francesa ante el París FC.