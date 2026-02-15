El Lyon supera al Niza para firmar su 13º triunfo consecutivo

El Olympique de Lyon firmó contra el Niza (2-0) su decimotercera victoria consecutiva en todas las competiciones para tomar cinco puntos de ventaja sobre el Marsella en el podio de la Ligue 1, este domingo en el cierre de la 22ª jornada.

Sin el sancionado Endrick, el Lyon aprovecha los reveses de su viejo rival, cuyo dirigente Medhi Benatia anunció este domingo su dimisión, para abrir brecha en la lucha por la preciada tercera plaza, que da acceso directo a la Liga de Campeones.

Gracias a los goles de su capitán Corentin Tolisso (45+1') y del joven fichaje danés Noah Nartey (64'), con su segundo tanto en tres partidos, el Lyon prolongó su racha récord, a 15 días de viajar al estadio del Marsella para el tradicional duelo "Olympico".

El Niza sigue 14º y ya solo tiene seis puntos de ventaja sobre el equipo en puesto de promoción, Auxerre, tras una nueva derrota.

Su técnico, Claude Puel, se sentó por 658ª vez en un banquillo de Ligue 1, igualando al ex técnico de Reims (1950-1963) y Saint-Étienne (1967-1972) Albert Batteux en el tercer lugar de los entrenadores con más partidos del campeonato.

Además, en los otros partidos de ete domingo el Lorient ganó 2-0 al Angers, Le Havre 2-1 a Toulouse y el Auxerre se impuso 3-1 ante el Metz para seguir soñando con la salvación.

La 22ª jornada francesa concluye con el Lens recuperando el primer puesto en detrimento del París Saint-Germain, a un punto tras su derrota 3-1 el viernes en Rennes.