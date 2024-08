El M23 acepta en principio el alto el fuego en RDC pero recuerda que no ha participado en las conversaciones

La milicia se ciñe al cese unilateral de hostilidades que declaró en marzo y que el Ejército congoleño, denuncia, ha aprovechado para rearmarse

Las milicias del Movimiento 23 de Marzo han saludado el acuerdo para un alto el fuego anunciado por Estados Unidos en el conflicto que las involucra contra el Ejército congoleño en el noreste del país pero han avisado que nunca han participado en estas conversaciones y que por lo tanto no tienen por qué ceñirse a sus términos, por lo que han elegido en su lugar acogerse al cese unilateral de hostilidades que los guerrilleros declararon en marzo de este año.

La Aliancia Fluvial de Congo y M23 (AFC/M23) -- un colectivo que aglutina a representantes de las milicias y opositores al Gobierno congoleño y que Kinshasa no reconoce como interlocutor -- ha trasladado en un comunicado sus "felicitaciones a los actores que han trabajado para una resolución pacífica de la polifacética crisis que sacude el este del país", pero también "enfatiza que no está automáticamente sujeta a las conclusiones de encuentros en los que no ha participado".

El M23 es un grupo rebelde formado en gran medida por tutsis congoleños para proteger, aseguran sus integrantes, a la población que acabó escapando al este de RDC desde la vecina Ruanda por el genocidio del pueblo tutsi. Los guerrilleros denuncian un clima de persecución constante y acusan a milicias afines a las autoridades congoleñas, como las organizaciones armadas juveniles Wazalendo de atacar a la población de la zona. El Gobierno congoleño, por contra, les acusa de ser un agente desestabilizador financiado por las autoridades ruandesas, algo que Kigali niega tajantemente.

El conflicto, circunscrito a la provincia de Kivu Norte, ha generado la mayor crisis de desplazados de la historia reciente del país, una en la que cientos de miles de personas han acabado hacinadas en los campos de desplazados de la capital provincial, Goma, en condiciones infrahumanas.

El M23 recuerda que, para el grupo, existe en vigor un alto el fuego que declaro de manera unilateral el 7 de marzo con la intención de "conceder una oportunidad a una resolución pacífica" y que, desde entonces, "se ha limitado a responder a las constantes violaciones de las fuerzas de la coalición dirigida por el Gobierno de Kinshasa" cuyos militares y guerrilleros afines "están acostumbrados a emplear treguas varias para reorganizarse y proseguir contra su campaña de limpieza étnica" contra la población tutsi de la región.

"De todas formas, la AFC/M23 está preparada para responder de una manera positiva a un cambio de postura en las fuerzas de la coalición de Kinshasa aunque inssite en que solo se puede alcanzar una resolución pacífica al conflicto a través del diálogo directo y este proceso regional podría ser el marco idóneo para alcanzarlo", concluye el grupo en un comunicado publicado en la red social X.

