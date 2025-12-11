El M23 consolida su control sobre una ciudad del Congo complicando el proceso de paz

11 dic (Reuters) -

El grupo rebelde M23 consolidó el control sobre la estratégica ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo, el jueves, dijeron los residentes, mientras Kinsasa advirtió que el avance respaldado por Ruanda podría descarrilar los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar la paz en la región.

Esporádicos tiroteos resonaron en las afueras de Uvira el jueves por la mañana. Durante meses, la ciudad había servido como base del gobierno provincial designado por Kinsasa después de que los rebeldes capturaran la capital provincial, Bukavu, en febrero.

A pesar de la tensión, los residentes se aventuraron a salir en busca de comida tras pasar el día anterior escondidos en sus casas o huyendo al campo para evitar los enfrentamientos.

"El Gobierno nos dijo que Uvira nunca caería y que la situación estaba bajo su control", dijo Godefroid Shengezi, un profesor de la localidad. "La realidad hoy es todo lo contrario".

Shengezi dijo que no había podido localizar a sus tres hijos pequeños y temía que hubieran cruzado la cercana frontera con Burundi, donde las autoridades afirman haber recibido a decenas de miles de refugiados en los últimos días.

La coalición rebelde denominada Alianza Fleuve Congo, que incluye al M23, dijo que los residentes de Uvira estaban a salvo y podían reanudar sus actividades en la ciudad.

EL PROCESO DE PAZ, AMENAZADO

El nuevo avance del M23 en la región rica en minerales tiene lugar una semana después de que el presidente congoleño, Felix Tshisekedi, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, se reunieran con el presidente Donald Trump en Washington y afirmaran su compromiso con un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos.

En un comunicado emitido a última hora del miércoles, el Gobierno congoleño pidió a la comunidad internacional que tomara "medidas urgentes" para garantizar el cumplimiento del acuerdo, afirmando que la "agresión ruandesa" lo estaba poniendo en peligro.

La ministra de Asuntos Exteriores congoleña, Therese Kayikwamba Wagner, dijo a Reuters esta semana que Estados Unidos debería considerar la posibilidad de ampliar las sanciones contra individuos y militares ruandeses.

Ruanda niega respaldar al M23 y ha culpado a las fuerzas congoleñas y burundesas de la reanudación de los combates.

El M23 no participa en las negociaciones mediadas por Washington. Ha estado participando en una ronda de conversaciones separada y paralela con el gobierno congoleño, auspiciada por Qatar.

Según Jervin Naidoo, de Oxford Economics, la caída de Uvira en manos del M23 pone de manifiesto que la paz duradera en una región asolada por el conflicto durante décadas sigue estando muy lejos.

"El acuerdo entre la República Democrática del Congo y Ruanda (negociado por Estados Unidos) no aborda los factores estructurales del conflicto y excluye de forma crucial al M23, lo que pone de manifiesto un fallo fundamental: no se puede lograr una paz duradera sin incluir al grupo armado en la mesa de negociaciones", dijo Naidoo.

CASI 25.000 REFUGIADOS CRUZAN A BURUNDI

Naciones Unidas dijo esta semana que unas 200.000 personas habían huido de sus hogares en los últimos días y que decenas de civiles habían muerto.

Cerca de 25.000 personas cruzaron a Burundi entre el 5 y el 8 de diciembre, dijo el portavoz adjunto de la ONU Farhan Haq en una sesión informativa el miércoles.

El Programa Mundial de Alimentos ha suspendido sus actividades en la provincia de Kivu del Sur, lo que ha impedido que 25.000 personas reciban ayuda vital.

Al menos 32 escuelas han interrumpido las clases para poder dar cobijo a los desplazados, dijo, advirtiendo de que el hacinamiento aumentaba el riesgo de brotes de enfermedades.

(Información de Sonia Rolley y redacción del Congo; redacción de Anait Miridzhanian; edición de Robbie Corey-Boulet y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)