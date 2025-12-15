El M23 dice haber capturado a cientos de soldados burundeses en su última ofensiva en el Congo

15 dic - El grupo M23, respaldado por Ruanda, capturó a cientos de soldados burundeses durante su última ofensiva en el este de la República Democrática del Congo, afirmó un responsable rebelde, mientras prosiguen los enfrentamientos a pesar de la advertencia de Estados Unidos.

La semana pasada, el M23 entró en la estratégica ciudad de Uvira, cerca de la frontera con Burundi, menos de una semana después de que los presidentes de Congo y Ruanda se reunieron con el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmaron su compromiso con un acuerdo de paz conocido como los Acuerdos de Washington.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el sábado que las acciones de Ruanda en el este del Congo violan los acuerdos y prometió "tomar medidas para garantizar que se cumplen las promesas hechas al presidente".

Ruanda niega estar apoyando al M23 y culpa a las fuerzas congoleñas y burundesas de la reanudación de los combates. Un informe de un grupo de expertos de Naciones Unidas publicado en julio indicó que Ruanda ejerce mando y control sobre los rebeldes.

"Tenemos con nosotros varios centenares de soldados burundeses que capturamos durante los combates, y tenemos la intención de devolverlos a casa", dijo el sábado en rueda de prensa Patrick Busu Bwa Ngwi, gobernador de la provincia de Kivu del Sur nombrado por el M23.

Según indicó, Burundi debe enviar una petición oficial para su regreso, al tiempo que señaló que el M23 quiere que todas las fuerzas burundesas "abandonen nuestro territorio y regresen a casa en paz".

No hubo respuesta inmediata el lunes por parte de Burundi, que tiene tropas en el este del Congo desde hace años.

El M23 protagonizó una ofensiva relámpago en enero, apoderándose con rapidez de las dos mayores ciudades del este del Congo en unos combates que dejaron miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Desde entonces, los insurgentes se han esforzado por establecer una administración paralela, que podría provocar una fractura duradera en el vasto país centroafricano. (Reporte de la redacción de Congo y Sonia Rolley en París; escrito por Robbie Corey-Boulet; editado en español por Carlos Serrano)