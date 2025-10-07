El M23 toma otras dos localidades en el este de RDC tras nuevos enfrentamientos con milicias afines al Gobierno

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) se ha hecho este martes con el control de otras dos localidades ubicadas en la provincia congoleña de Kivu Norte tras nuevos enfrentamientos con las milicias Wazalendo, afines al Gobierno de República Democrática del Congo (RDC). Las fuerzas rebeldes se han replegado hacia Ngululu tras tomar las localidades de Luke y Mulema, cerca de la ciudad de Masisi. Los nuevos combates han obligado a los residentes a desplazarse a la región de Walikale debido al incremento de la violencia.

Los enfrentamientos entre las milicias wazalendo y los rebeldes se han extendido rápidamente a la aldea de Mikeno. En las últimas horas, también se han registrado fuertes explosiones en Kazinga, localidad cercana a Masisi, según ha recogido el portal de noticias Actualité. RDC y Ruanda firmaron a finales de junio un acuerdo de paz en el que se comprometen a poner fin a la actividad de grupos armados como el M23 o las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FLDR), fundadas por extremistas hutus que huyeron de Ruanda tras el genocidio de 1994.

Las partes alcanzaron un acuerdo de paz después de que el M23 tomara durante los últimos meses las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en medio de una ofensiva relámpago que ha dejado miles de nuevos desplazados.