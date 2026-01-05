El madrid golea al betis con un triplete de gonzalo y recorta distancias con el barcelona

4 ene (Reuters) - El delantero del Real Madrid Gonzalo García anotó un triplete para ⁠llevar a su ⁠equipo a una victoria por 5-1 sobre el Real Betis en el Bernabéu el domingo, recortando la ⁠distancia con el ‌Barcelona, ​líder de LaLiga, a cuatro puntos.

El equipo de Xabi Alonso, ​que encabezaba la tabla antes de un bajón en ‌noviembre, suma ahora 45 puntos en ‌19 partidos, y es segundo ​tras el vigente campeón, el Barcelona, que venció a domicilio al Espanyol el sábado. El Betis es sexto con 28 puntos.

Gonzalo, que el año pasado iluminó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA con cuatro goles, dio un paso al frente en ausencia del ⁠máximo goleador de LaLiga, Kylian Mbappé, de baja por una lesión de ​rodilla. El jugador de 21 años se quedó libre de marca en el segundo palo para rematar de cabeza un preciso centro de Rodrygo y adelantar a los suyos en el minuto 20.

En los primeros compases de la segunda parte ⁠aumentó la ventaja del Real Madrid con un soberbio control con ​el pecho y una volea tras un balón largo de Federico Valverde, antes de que Raúl Asencio rematara de cabeza otro envío de ‍Rodrygo. El delantero del Betis Cucho Hernández recortó distancias en el minuto 66 para los visitantes.

Gonzalo completó su "hat-trick" con un gol en el minuto 82, y Fran García redondeó la goleada en el tiempo ​añadido para rubricar la tercera victoria consecutiva del Madrid en la liga y mantener la presión sobre sus archienemigos. (Reporte de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición ‍de Clare Fallon; editado en español por Tomás Cobos)