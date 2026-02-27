El Madrid se medirá con el City y el Barça con el Newcastle en octavos de la Champions

NYON, 27 feb (Reuters) - A continuación se muestra el sorteo de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final de la Liga de Campeones, que se celebró el viernes en la sede de la UEFA en Nyon:

OCTAVOS DE FINAL

Real Madrid contra Manchester City

Bodø/Glimt contra Sporting

Paris Saint-Germain contra Chelsea

Newcastle United contra Barcelona

Galatasaray contra Liverpool

Atlético de Madrid contra Tottenham Hotspur

Atalanta contra Bayern Múnich

Bayer Leverkusen contra Arsenal

CUARTOS DE FINAL

CF1: PSG/Chelsea contra Galatasaray/Liverpool

CF2: Real Madrid/Manchester City contra Atalanta/Bayern

CF3: Newcastle/Barcelona contra Atlético/Tottenham

CF4: Bodo/Sporting contra Leverkusen/Arsenal

SEMIFINALES

Semifinal 1: Ganadores de CF1 contra ganadores de CF2

Semifinal 2: Ganadores de CF3 contra ganadores de CF4

FECHAS DE LOS PARTIDOS DE IDA Y VUELTA

Octavos de final: 10-11 de marzo y 17-18 de marzo

Cuartos de final: 7-8 de abril y 14-15 de abril

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo

Final: 30 de mayo en Budapest (Información de Rohith Nair en Bengaluru; edición de Toby Davis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)