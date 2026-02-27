El Madrid se medirá con el City y el Barça con el Newcastle en octavos de la Champions
NYON, 27 feb (Reuters) - A continuación se muestra el sorteo de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final de la Liga de Campeones, que se celebró el viernes en la sede de la UEFA en Nyon:
OCTAVOS DE FINAL
Real Madrid contra Manchester City
Bodø/Glimt contra Sporting
Paris Saint-Germain contra Chelsea
Newcastle United contra Barcelona
Galatasaray contra Liverpool
Atlético de Madrid contra Tottenham Hotspur
Atalanta contra Bayern Múnich
Bayer Leverkusen contra Arsenal
CUARTOS DE FINAL
CF1: PSG/Chelsea contra Galatasaray/Liverpool
CF2: Real Madrid/Manchester City contra Atalanta/Bayern
CF3: Newcastle/Barcelona contra Atlético/Tottenham
CF4: Bodo/Sporting contra Leverkusen/Arsenal
SEMIFINALES
Semifinal 1: Ganadores de CF1 contra ganadores de CF2
Semifinal 2: Ganadores de CF3 contra ganadores de CF4
FECHAS DE LOS PARTIDOS DE IDA Y VUELTA
Octavos de final: 10-11 de marzo y 17-18 de marzo
Cuartos de final: 7-8 de abril y 14-15 de abril
Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo
Final: 30 de mayo en Budapest (Información de Rohith Nair en Bengaluru; edición de Toby Davis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)