El Madrid se medirá de nuevo con el Manchester City en los octavos de la Champions

NYON, Suiza, 27 feb (Reuters) - El Manchester City y el Real Madrid renovarán su conocida rivalidad tras quedar emparejados en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones por sexta vez desde 2019-20, tras el sorteo del viernes para los octavos de final, cuartos de final y semifinales del torneo continental.

Los dos pesos pesados ya se han enfrentado una vez esta temporada, con una remontada del City para vencer por 2-1 al Real Madrid, 15 veces campeón de Europa, en un partido de la fase de grupos disputado en diciembre.

"Ya jugamos contra ellos en la fase de grupos, así que será un partido muy bonito de ver. Es como una final, estamos contentos de volver a enfrentarnos", dijo el director deportivo del City, Hugo Viana, a la UEFA.

El vigente campeón, el París Saint-Germain, se enfrentará al Chelsea en una repetición de la tensa final del Mundial de Clubes del año pasado, en la que se impuso el equipo de la Premier League.

"Hemos jugado contra ellos varias veces. Son los actuales campeones, pero la gente probablemente se referirá a lo que ocurrió en verano (boreal) en el Mundial de Clubes. Será difícil, pero no nos da miedo", dijo el director deportivo del Chelsea, David Barnard.

EL ARSENAL EVITA A LOS GRANDES

El Arsenal se enfrentará al Bayer Leverkusen. El líder de la Premier League evita así a los grandes del torneo tras haber alcanzado el primer puesto de la clasificación en la fase de liga con un récord perfecto de ocho victorias.

Si se clasifica para los cuartos de final, el Arsenal se enfrentará al Sporting o al Bodo/Glimt, mientras que el Real Madrid, el Manchester City, el PSG, el Liverpool, el Bayern Múnich y el Chelsea quedarán del otro lado del cuadro.

El Bayern Múnich, segundo en la fase de liga, se enfrentará al Atalanta, que eliminó al Borussia Dortmund alemán en la repesca gracias a un penal en el tiempo de descuento.

El Newcastle United se enfrentará de nuevo al Barcelona, después de que el equipo español ganó un primer partido durante la fase de grupos, y el Liverpool se enfrentará al Galatasaray.

El Tottenham Hotspur, que está pasando apuros en la Premier League, se enfrentará al Atlético de Madrid, mientras que el Bodo/Glimt, el equipo revelación noruego que ha derrotado al City, al Atlético y al Inter de Milán esta temporada, se enfrentará al Sporting de Lisboa portugués.

A continuación se muestra el sorteo de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final de la Liga de Campeones, que se celebró el viernes en la sede de la UEFA en Nyon:

OCTAVOS DE FINAL Real Madrid contra Manchester City Bodø/Glimt contra Sporting Paris Saint-Germain contra Chelsea Newcastle United contra Barcelona Galatasaray contra Liverpool Atlético de Madrid contra Tottenham Hotspur Atalanta contra Bayern Múnich Bayer Leverkusen contra Arsenal

CUARTOS DE FINAL CF1: PSG/Chelsea contra Galatasaray/Liverpool CF2: Real Madrid/Manchester City contra Atalanta/Bayern CF3: Newcastle/Barcelona contra Atlético/Tottenham CF4: Bodo/Sporting contra Leverkusen/Arsenal

SEMIFINALES Semifinal 1: Ganadores de CF1 contra ganadores de CF2 Semifinal 2: Ganadores de CF3 contra ganadores de CF4

FECHAS DE LOS PARTIDOS DE IDA Y VUELTA

Octavos de final: 10-11 de marzo y 17-18 de marzo

Cuartos de final: 7-8 de abril y 14-15 de abril

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo

