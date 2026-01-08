El magnate petrolero Harry Sargeant asesora a EEUU sobre Venezuela: fuentes

Por Erin Banco, Sarah Kinosian y Matt Spetalnick

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) -

El multimillonario empresario de la energía y donante republicano Harry Sargeant III y su equipo están asesorando al Gobierno de Donald Trump sobre cómo Estados Unidos puede gestionar el regreso de algunas compañías petroleras estadounidenses a Venezuela, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

"Ese dinero será manejado de tal manera que controlaremos cómo se desembolsa de forma que beneficie al pueblo venezolano", dijo Rubio.

Los intereses empresariales de Sargeant en Venezuela son relativamente pequeños en comparación con los del gigante petrolero Chevron, la única petrolera estadounidense con autorización federal para exportar petróleo del país, pero lleva haciendo negocios allí desde la década de 1980.

Las empresas de Sargeant compran y exportan asfalto, que puede fabricarse con el tipo de crudo pesado que se produce en Venezuela, y ha invertido en varios yacimientos petrolíferos del país.

También tiene un largo historial de tratos con altos funcionarios venezolanos, incluidos Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En una entrevista, Sargeant confirmó que miembros de su equipo, entre ellos su hijo Harry IV y el ejecutivo Ali Rahman, han mantenido conversaciones con funcionarios estadounidenses, pero dijo que no está asesorando formalmente a la administración.

”.

El Departamento de Energía de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios sobre Sargeant.

Un portavoz del Gobierno venezolano y Delcy Rodríguez no respondieron a una solicitud de comentarios. (Reporte de Erin Banco en Nueva York, Sarah Kinosian en Ciudad de México y Matt Spetalnick en Washington. Reporte adicional de Marianna Parraga en Houston. Edición en Español de Javier López de Lérida)